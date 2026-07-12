Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, realizó cerca de 7 188 433 trámites de DNI a través de 144 776 campañas y jornadas itinerantes en todo el país entre el 2012 y el 2 de julio de 2026. Esto ha permitido que muchas familias peruanas puedan acceder a la renovación del nuevo Documento Nacional de Identidad, ratificación de domicilio, estado civil, duplicidad, copias certificadas, entre otras. Sin embargo, recientemente muchos usuarios se han mostrado sorprendidos por la suspensión de la atención que antes se brindaba con un horario especial durante los fines de semana. Frente a esta noticia, el Reniec informó sobre los motivos que llevaron a que se tome esta inesperada medida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ YA NO HABRÁ ATENCIÓN LOS FINES DE SEMANA, SEGÚN RENIEC?

En el contexto de la organización y ejecución de los procesos electorales, como las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados correspondientes al año 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció la suspensión de la atención al público durante los fines de semana en sus oficinas a nivel nacional, debido a la reducción presupuestaria asignada a la institución. Esta medida podría afectar a miles de peruanos que necesitan realizar con urgencia diversos trámites, ya sea para ejercer su derecho al voto o acceder a otros derechos y servicios fundamentales.

De acuerdo con la jefa del Reniec, Carmen Velarde, la insuficiencia de recursos presupuestales limita la prestación de servicios adicionales vinculados a los procesos electorales para este año, como la contratación de personal y la adquisición de materiales necesarios para la emisión del nuevo DNIe. No obstante, la entidad pública precisó que facilita trámites virtuales mediante su plataforma web, incluyendo la renovación y duplicado del documento, actualización del DNI electrónico, rectificación de datos y solicitud de actas certificadas, conforme comparte Andina.

¿POR QUÉ NO SE DEBE UTILIZAR EL DNI REPORTADO COMO EXTRAVIADO TRAS REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO?

En medio de unas elecciones municipales, es fundamental que la ciudadanía mantenga actualizado su documento de identidad con el fin de acceder a diversos trámites tanto públicos como privados. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la pérdida del DNI, debido a los graves riesgos que esto conlleva, como la suplantación de identidad, la apertura de cuentas bancarias, deudas fraudulentas, entre otros. Así, esta situación lleva a que la persona tome como primera medida presentar una denuncia en la comisaría para evitar posibles actos indebidos e iniciar el trámite de duplicado.

Sin embargo, el Reniec puso en conocimiento de la población que, tras realizar esta gestión (oficinas o virtual), el anterior documento queda anulado y pierde validez legal, aun cuando el titular lo recupere posteriormente. Y es que, según la entidad pública, utilizar el DNI declarado como perdido trae graves consecuencias administrativas debido a que este ya dejó de figurar como vigente en los registros institucionales. Finalmente, exhortó a los usuarios a recoger el nuevo DNI electrónico emitido luego del trámite de duplicado, así como emplear el documento para identificarse oficialmente en el país, conforme comparte TV Perú.