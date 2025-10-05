Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha. En ese contexto, y en coordinación con la Municipalidad de San Martín de Porres, se lanzó una nueva campaña gratuita para la obtención del documento de identidad dirigida a un grupo de la ciudadanía, tras el inicio de octubre 2025. De esta manera, se busca agilizar los trámites y fomentar la actualización de la información personal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS EN OCTUBRE 2025?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres puso en conocimiento de sus ciudadanos que durante octubre se llevará a cabo una campaña para obtener el DNI electrónico gratuito. En esta ocasión, el evento está dirigido exclusivamente para los menores de 17 años y adultos mayores de 60 años a más. De esta manera, se busca agilizar el proceso y asegurar que todos los ciudadanos cuenten con una identificación moderna y digital.

En el caso de los menores de edad y adultos mayores, según Reniec, se solicita que presenten una copia simple de partida de nacimiento y un recibo vigente de luz o agua. Así, entre los servicios que se ofrece a la ciudadanía es la toma de fotografía gratuita, inscripción por primera vez, renovación de DNI, rectificación de datos, actualización de fotos y dirección. Durante la jornada habrá acompañamiento constante del personal de la institución pública y asesoría personalizada.

¿EN QUÉ PARTE DE SAN MARTÍN DE PORRES OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO?

La Municipalidad de San Martín de Porres tiene como objetivo ampliar el acceso al DNI electrónico en su distrito, mejorar la atención a los vecinos y alinearse con las nuevas políticas nacionales de identificación. Por consiguiente, según el Reniec, se atenderá al público hasta agotar stock por orden de llegada en cuatro fechas a partir de las 9:30 a. m. en los siguiente puntos:

Lunes 6 de octubre

Lugar: Agencia Zona Comercial Industrial- Calle Las Tunas N°308, Urb. Naranjal

Lunes 13 de octubre

Lugar: Agencia Infantas- Av. San Bernardo N°200, Urb. Santa Luisa.

Lunes 20 de octubre

Lugar: Agencia Municipal Nuevo San Martin- Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias.

Lunes 27 de octubre