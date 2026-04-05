Todo va quedando listo para las Elecciones Generales 2026 que se llevaran a cabo este 12 de abril en el Perú, donde se elegirán a los nuevos representantes políticos para el periodo 2026-2031: presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló la última jornada de capacitación para los miembros de mesa a nivel nacional, con el objetivo de asegurar un buen desarrollo en este importante evento. En cuanto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a la ciudadanía la importancia de presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en físico, lo cual permitirá el acceso al voto. En ese contexto, y a pocos días de las elecciones, muchos peruanos se preguntan cuál es la manera más rápida de conocer su grupo de votación para poder cumplir con su deber cívico de forma más eficiente. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE UBICA EL GRUPO DE VOTACIÓN EN EL DNI PARA SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES 2026?

En el marco de las Elecciones Presidenciales 2026 que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos se acercarán a sufragar para elegir a sus próximos representantes políticos. De esta manera, es indispensable conocer ciertos aspectos claves que permitirán facilitar la logística en esta jornada electoral. En este caso, el grupo de votación consignado en el DNI permite a los electores conocer la asignación de su mesa, además de contribuir a mantener el padrón electoral actualizado y segmentado por distrito y provincia. A continuación, te presentamos cómo encontrar este código de seis dígitos en el documento:

DNI azul : Este dato se ubica en el reverso de tu DNI, en la parte inferior izquierda, y está compuesto de seis números.

: Este dato se ubica en el reverso de tu DNI, en la parte inferior izquierda, y está compuesto de seis números. DNI electrónico : En los DNI emitidos hasta 2019, es el número que aparece en la parte inferior izquierda del anverso del documento.

: En los DNI emitidos hasta 2019, es el número que aparece en la parte inferior izquierda del anverso del documento. DNI: Los que fueron emitidos a partir de 2020, es el número que aparece en la parte superior derecha del reverso de tu documento o central dependiendo de la versión.

¿HABRÁ MULTA PARA LOS MIEMBROS DE MESA QUE NO ASISTIERON A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA ONPE?

Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales 2026, por lo que los miembros de mesa jugarán un papel fundamental en el desarrollo de la jornada electoral, garantizando el correcto desarrollo. Así, con el objetivo de que este grupo de personas se encuentren correctamente capacitadas para las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales desarrolló dos exitosas sesiones de capacitación (29 de marzo y 5 de abril) en los colegios de Lima y otras regiones del país. Esto permitió que pudieran aprender a manejar el sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), con el fin de digitar el llenado de actas de manera digital, así como el sistema convencional, que implica el llenado manual. Sin embargo, pese a que este proceso de aprendizaje no fue obligatorio para los miembros de mesa, la ONPE dejó en claro que de no asistir al día de las elecciones se les impondrá una multa de S/ 275, independientemente de si asistió o no a la capacitación en las fechas establecidas.