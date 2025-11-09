El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio un paso decisivo hacia la digitalización total: desde el 28 de agosto de 2025 dejó de emitir el clásico DNI azul para reemplazarlo por el nuevo DNI electrónico (DNIe), un documento más moderno y seguro. Con esta medida, se busca consolidar una identidad digital que permita a los ciudadanos realizar trámites en línea y proteger mejor sus datos personales.

Para facilitar el cambio, el Reniec anunció una campaña nacional con tarifa reducida durante todo el 2025, dirigida a quienes tramiten por primera vez el DNI electrónico o migren desde la versión anterior. A continuación, te contamos cómo renovar tu documento y acceder al nuevo sistema de identificación.

¿CUÁL ES EL NUEVO COSTO DEL DNI ELECTRÓNICO EN 2025?

El Reniec anunció que el DNI electrónico costará S/30 durante todo el año 2025, el mismo precio que antes tenía el DNI azul. Este monto especial forma parte de una campaña que busca incentivar la migración hacia el documento digital. El descuento aplica para quienes tramiten por primera vez el DNI electrónico o ya hayan pagado por un trámite del DNI azul y deseen hacer el cambio. El proceso se realiza únicamente de manera presencial, ya que es necesario registrar los datos biométricos del titular.

(Fuente: El Peruano)

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA RENOVAR O MIGRAR AL DNI ELECTRÓNICO?

1. Realiza el pago del trámite

Paga la tasa correspondiente de 30 soles en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (sujeto a comisión bancaria), así como sus agentes y las páginas web Págalo.pe y viabcp.com. Conserva tu comprobante de pago.

2. Acércate al Reniec y entrega los requisitos

Dirígete a uno de los Centros de Atención del Reniec con emisión de DNIe y entrega los requisitos (información, huellas, firma, fotografía) al registrador. Recibirás un ticket para que puedas pasar a recoger tu DNIe, el cual puede demorar 10 días hábiles para estar listo.

3. Recoge el DNI

Luego de comprobar que este documento está 100% listo en la plataforma Consulta de Estado de Trámite, debes ir a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste. Cabe señalar que puedes pedir un cambio de lugar de recojo. Este cambio tiene un costo adicional de S/5.00 y el tiempo de espera para la entrega aumenta entre 10 a 15 días.

Al momento de la entrega, te pedirán crear una clave personal de acceso (PIN) que debe contener entre 6 y 8 números (no puede iniciar con 0). También deberás generar una firma digital, la cual durará 4 años y puede ser renovada. El recojo del DNIe es estrictamente personal.

¿QUIÉNES TIENEN BENEFICIOS O EXCEPCIONES?

Existen grupos de ciudadanos que cuentan con facilidades especiales para tramitar su documento:

Las personas con discapacidad permanente están exoneradas del pago y solo deben presentar su certificado médico o carné de Conadis.

Los adultos mayores de 60 años reciben un DNI con la inscripción “No caduca”, lo que les evita futuras renovaciones.

Los peruanos residentes en el extranjero deben realizar el proceso en el consulado peruano correspondiente a su lugar de residencia.

Los mayores de 17 años que aún tengan el DNI amarillo deben acercarse de forma presencial para obtener su documento de adulto en versión electrónica.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN?

Dependiendo del tipo de modificación que se desee hacer, el ciudadano deberá presentar algunos documentos adicionales:

1. Cambio de dirección: recibo de servicio o tributo municipal con una antigüedad no mayor de seis meses donde figure la nueva dirección.

2. Actualización de estado civil:

De soltero a casado: declaración jurada o copia certificada del acta de matrimonio civil.

De casado a divorciado: acta de matrimonio con la anotación de disolución del vínculo.

De casado a viudo: declaración jurada de matrimonio y copia certificada del acta de defunción del cónyuge.

3. Cambio de firma: solo debes informar tu decisión al registrador durante el trámite.

(Fuente: Andina)

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo identifica al ciudadano, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus principales ventajas destacan:

Posibilidad de realizar trámites en línea sin acudir a oficinas.

Mayor seguridad al evitar suplantaciones de identidad.

Agilidad en gestiones ante entidades públicas y privadas.

Reducción del uso de papel y de los costos administrativos.

Impulso a la inclusión digital y modernización del Estado.

Gracias a estas mejoras, el DNI electrónico se consolida como una herramienta esencial para la transformación digital del Perú y un paso decisivo hacia una administración pública más eficiente y moderna.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ PASARÁ CON EL DNI AZUL VIGENTE?

El DNI azul seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento. Durante ese tiempo, podrá usarse para identificarse, votar o realizar gestiones sin inconvenientes. No obstante, una vez que el documento expire, será obligatorio contar con el DNI electrónico para seguir siendo reconocido oficialmente ante el Estado. Por ello, el Reniec recomienda iniciar el trámite de renovación con anticipación y evitar esperas de última hora.