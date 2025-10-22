El retiro AFP 2025 ya comenzó y los afiliados pueden solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales. Para realizar el trámite correctamente, es esencial saber a qué administradora perteneces, ya que cada una tiene su propio enlace y cronograma de registro.
Si no recuerdas en qué AFP estás afiliado, no te preocupes: existe una plataforma gratuita de la SBS donde puedes verificarlo con solo tu DNI y acceder fácilmente al proceso de retiro. A continuación, te contamos todos los detalles.
¿CÓMO SABER A QUÉ AFP PERTENEZCO?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuenta con una página oficial para consultar tu afiliación sin costo alguno. Solo debes seguir estos pasos:
- Ingresa al enlace de consulta de la SBS.
- Escribe tu número de DNI y completa los datos solicitados.
- Presiona “Buscar” para ver el resultado.
En pocos segundos sabrás a qué AFP perteneces, el último aporte de tu empleador y otros datos de tu cuenta individual, según explica el diario La República.
¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DEL RETIRO AFP 2025?
El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento.
A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:
- DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.
- DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.
- DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.
- DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.
- DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.
- DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.
- DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.
- DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.
- DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.
- DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.
Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL RETIRO AFP 2025?
El retiro podrá solicitarlo todo afiliado que cuente con una cuenta activa en cualquier AFP, sin importar si continúa aportando o si dejó de hacerlo. Los montos a retirar podrán ser parciales o totales hasta un máximo de 4 UIT (S/21.400). El depósito se efectuará en cuatro armadas, con intervalos de 30 días calendario entre cada entrega, a partir de la fecha de registro de la solicitud.
¿CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD DE RETIRO AFP?
Tras confirmar tu AFP, deberás ingresar al portal oficial de tu administradora y llenar el formulario según tu fecha asignada. A continuación, te compartimos los enlaces oficiales de cada administradora: