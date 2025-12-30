Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 70 % de peruanos mayores de edad no prestó dinero fuera del sistema financiero ni logró ahorrar lo suficiente para cualquier emergencia, mientras que el 17 % guardó mediante juntas, aunque un grupo menor recibió o proporcionó dinero a familiares o amistades. Sin embargo, en algunos casos, el dinero no regresa al bolsillo de la persona, lo que genera una serie de conflictos y rupturas entre seres queridos. Por lo general, el problema radica cuando se realiza un préstamo desde la confianza sin ningún contrato que respalde lo acordado, por lo que resulta indispensable conocer, en caso de encontrarse en estas circunstancias, las acciones que se deben tomar para iniciar un proceso legal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ HACER SI UNA PERSONA NO QUIERE PAGAR UN PRÉSTAMO?

En Perú, existe el temor de que el incumplimiento de una deuda pueda llevar a una persona a prisión; no obstante, la normativa vigente no contempla la privación de la libertad como sanción por este motivo. Por ello, en una entrevista para Latina Noticias, la docente de Derecho UARM, Wendy Ledesma, explicó que es indispensable que se solicite la firma de un contrato o pagaré, con el objetivo de que el deudor se comprometa a pagar formalmente el préstamo en una fecha establecida, caso contrario, podría poner en peligro su dinero. Así, en caso de rebeldía por subsanar su obligación financiera, la especialista recomendó iniciar con una conciliación extrajudicial antes de interponer una demanda en el Poder Judicial para reclamar lo que le corresponde.

De hecho, existen otras vías que pueden ayudar al prestamista a sustentar una demanda sólida, como la presentación de audios, conversaciones en redes sociales, transferencias bancarias, mensajes de texto, registros de llamadas, entre otras pruebas o hasta presentar testigos que avale lo acordado. De esta manera, todas estas evidencias quedará en manos de los jueces, quienes determinarán el caso en función de la claridad de lo sustentado. “Prestar dinero sin ningún documento o pagaré, solo por la buena fe, la operación es más riesgosa. Antes de interponer una demanda ante el Poder Judicial debo dar un paso obligatorio y es solicitar una conciliación extrajudicial. No existe un monto mínimo, eso nunca va hacer un impedimento para que tú eventualmente puedas presentar una demanda”, indicó Ledesma para dicho medio.

¿CÓMO VERIFICAR CON DNI SI TIENES DENUNCIAS POLICIALES?

A través de su plataforma oficial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía un portal web gratuito que permite verificar si una persona registra alguna denuncia policial, ingresando exclusivamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer detalles de alguna acusación, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para la respectiva defensa. De esta manera, para obtener esta información es indispensable seguir estos simples pasos: