A pocas horas de comenzar octubre de 2025, el Banco de la Nación dio a conocer el cronograma oficial de pagos dirigido tanto a los trabajadores del sector público como a los jubilados afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Frente a la expectativa de este grupo de ciudadanos, la entidad financiera precisó que los pensionistas bajo el régimen de la Ley 19990 serán los primeros en recibir sus pagos, según el orden alfabético de la letra inicial de su apellido paterno. Posteriormente, será el turno del personal que labora en entidades del Estado.

Esta medida representa un alivio para miles de adultos mayores, quienes dependen de estos ingresos para solventar gastos esenciales o afrontar situaciones imprevistas. A continuación, te contamos quiénes son los jubilados que cobran la primera semana de octubre.

¿Quiénes son los jubilados de la ONP que estarán cobrando la primera semana de octubre?

Actualmente, miles de jubilados afiliados al Decreto Ley 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) están programados para ser los primeros en recibir el pago correspondiente al mes de octubre de 2025.

Estos pensionistas podrán acercarse a las agencias del Banco de la Nación para realizar el cobro o, en caso cuenten con cuenta bancaria, esperar el depósito directo en su cuenta de ahorros. Además, también tienen la opción de cobrar en otras entidades financieras autorizadas, como BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, de acuerdo con la letra inicial de su apellido paterno.

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | martes 7 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | jueves 9 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | viernes 10 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | lunes 13 de octubre

Pago a domicilio | del miércoles 15 al viernes 24 de octubre.

Debes tener en cuenta este cronograma ONP para el respectivo cobro. | Composición EC: Andina

Calendario de pago para los pensionistas del decreto ley 20530

Martes 14 de octubre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Miércoles 15 de octubre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Jueves 16 de octubre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Viernes 17 de octubre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Fecha de pagos para las remuneraciones al sector público

Lunes 20 de octubre: Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas

Martes 21 de octubre: Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo

Miércoles 22 de octubre: Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil

Jueves 23 de octubre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.