Más de 145,000 jubilados reciben un 25% adicional en su pensión en agosto.
Más de 145,000 jubilados reciben un 25% adicional en su pensión en agosto.
Por Redacción EC

Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que han cumplido 80 años cuentan con un beneficio que les permite incrementar sus ingresos mensuales. Se trata de la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de la pensión que percibía el asegurado al momento de alcanzar dicha edad.

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