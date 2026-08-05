Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que han cumplido 80 años cuentan con un beneficio que les permite incrementar sus ingresos mensuales. Se trata de la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de la pensión que percibía el asegurado al momento de alcanzar dicha edad.

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En agosto de 2026, unos 145,318 pensionistas del Decreto Ley N° 19990 reciben esta bonificación en todo el país. Del total de beneficiarios, 133,370 son pensionistas del régimen regular, es decir, cuentan con 20 o más años de aportes, mientras que 11,948 reciben una pensión proporcional, correspondiente a quienes acreditaron entre 10 y menos de 20 años de aportes.

La Bonificación por Edad Avanzada representa un 25% adicional calculado sobre la pensión que recibía el jubilado cuando cumplió los 80 años. Por ejemplo, si un pensionista percibía S/800 al momento de alcanzar esa edad, le corresponde una bonificación de S/200. De esta manera, recibirá S/1 000 considerando ambos conceptos.

Una de las características de este beneficio es que su otorgamiento se realiza de oficio, por lo que el pensionista no necesita presentar una solicitud ni efectuar un pago para acceder a la bonificación. El monto de la bonificación se incorpora al pago que recibe regularmente el pensionista.

Una vez que el jubilado cumple los 80 años y reúne las condiciones establecidas, la ONP realiza el reconocimiento correspondiente. El pago se realiza junto con la pensión. El beneficio no alcanza a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

Si una persona tiene una consulta sobre la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), puede comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. También puede acceder a los servicios de la ONP a través de onpvirtual.pe.