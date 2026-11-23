Los conductores con infracciones de tránsito pendientes tienen plazo únicamente hasta hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, para acogerse al beneficio excepcional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y cancelar sus deudas pagando solo el 10 % del monto total.

El beneficio, oficializado mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y respaldado a nivel metropolitano por la Ordenanza Municipal N.° 2849-2026-MML, busca facilitar el saneamiento financiero de miles de conductores particulares y transportistas, además de frenar procesos de cobranza coactiva, embargos de cuentas bancarias y órdenes de captura vehicular.

¿En qué consiste el descuento del 90 % del MTC?

El régimen excepcional aprobado por el Ejecutivo permite reducir hasta en un 90% el valor nominal de las papeletas de tránsito acumuladas. En términos prácticos, si un conductor mantiene una deuda de S/ 1,000 por infracciones incluidas en la norma, podrá saldarla definitivamente pagando solo S/ 100.

El beneficio alcanza a:

Papeletas que se encuentran en etapa ordinaria (pendientes de pago).

Multas que están en proceso de impugnación administrativa (el pago implica el desistimiento automático del recurso).

Deudas derivadas a cobranza coactiva, permitiendo levantar medidas cautelares una vez efectuado el abono.

Si bien el plazo para las multas vinculadas al servicio formal de transporte terrestre de personas y mercancías cuenta con un margen ampliado de 180 días calendario según el decreto supremo, el plazo para las papeletas de tránsito comunes del Reglamento Nacional de Tránsito vence indefectiblemente hoy, 23 de noviembre.

¿Qué multas de tránsito SÍ entran en el descuento?

La rebaja del 90 % abarca la gran mayoría de infracciones administrativas que no representan un atentado directo contra la vida o la integridad física en las vías. Entre ellas se encuentran:

Infracciones leves (L): Mal estacionamiento en zonas no rígidas, uso indebido del claxon, no portar documentos físicos cuando corresponde, entre otras.

Mal estacionamiento en zonas no rígidas, uso indebido del claxon, no portar documentos físicos cuando corresponde, entre otras. Infracciones graves (G): Estacionar en zonas rígidas o veredas, girar sin señalizar, no respetar las señales de tránsito reguladoras, obstruir intersecciones, circular por carriles exclusivos o no usar el cinturón de seguridad.

Estacionar en zonas rígidas o veredas, girar sin señalizar, no respetar las señales de tránsito reguladoras, obstruir intersecciones, circular por carriles exclusivos o no usar el cinturón de seguridad. Infracciones muy graves (M) no excluidas: Faltas administrativas severas que no figuran en la lista negra de exclusiones establecida por el MTC (por ejemplo, ciertas infracciones vinculadas a documentación operativa o circulación en zonas restringidas).

Lista negra: ¿Qué papeletas NO tienen descuento?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció filtros estrictos para evitar la impunidad en conductas temerarias. Quedan totalmente excluidas del beneficio las siguientes infracciones muy graves:

M1 y M2 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes (haya o no participado en un accidente de tránsito). M3 y M4 Conducir un vehículo sin contar con licencia de conducir vigente o con una categoría que no corresponde al tipo de vehículo. M20C Exceder en más de 30 km/h el límite máximo de velocidad establecido en la vía. M27 Conducir un vehículo que no cuente con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente. M28 Conducir un vehículo sin contar con póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o CAT vigente. M37, M38 y M39 Ocasionar un accidente de tránsito con daños personales, lesiones graves o consecuencias fatales.

Paso a paso: ¿Cómo consultar y pagar tus multas hoy?

Para evitar colas de última hora en agencias presenciales, tanto la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) como el Servicio de Administración Tributaria (SAT de Lima) mantienen operativos sus sistemas digitales con el cálculo del descuento aplicado de forma automática.

1. Si tu multa corresponde a la red vial nacional (Sutran)

Ingresa a la plataforma Sutran Digital ( digital.sutran.gob.pe ) si tu infracción fue impuesta entre los años 2021 y 2026 (o coactivas 2025-2026). Para multas anteriores, accede al portal Verifica tu Infracción en la web oficial de la Sutran. Realiza la búsqueda ingresando tu número de DNI, RUC, placa del vehículo o número de acta/papeleta. Verifica el monto actualizado con la reducción del 90 % ya calculada. Genera tu ticket de pago y cancélalo en línea o a través de las agencias y aplicativos móviles de los bancos autorizados (Banco de la Nación, BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, entre otros).

2. Si tu multa fue impuesta en Lima Metropolitana (SAT de Lima)

Accede al portal web oficial del SAT ( gob.pe/satlima ) y dirígete a la sección “Pagos en línea” o “Consulta de papeletas”. Digita el número de placa del vehículo o tu documento de identidad. Selecciona las papeletas habilitadas para la amnistía (el sistema mostrará directamente el importe reducido al 10 %). Efectúa el pago inmediato utilizando tarjetas de débito/crédito, billeteras digitales (Yape o Plin), banca por internet o acercándote a cualquier agente autorizado y agencias presenciales del SAT en Lima.

Recomendaciones clave antes de que cierre el plazo