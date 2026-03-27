A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, crece la preocupación entre los peruanos que aún no reciben su documento de identidad tras haber solicitado un duplicado o renovación. Es común que muchos ciudadanos lleguen al día de la votación portando únicamente el ticket de recojo o la famosa “colilla” de trámite entregada por el RENIEC, confiando en que este papel servirá para identificarse ante los miembros de mesa. Sin embargo, desconocer las reglas sobre qué documentos son válidos para sufragar podría causar que pierdas tu derecho al voto o que enfrentes multas económicas innecesarias por no participar en el proceso. Es fundamental aclarar si estos comprobantes temporales tienen validez legal frente a las urnas o si es obligatorio presentar el carné de plástico definitivo para ser parte de esta importante decisión nacional. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿ES POSIBLE USAR LA CONSTANCIA DE TRÁMITE PARA EMITIR EL VOTO?

Lamentablemente, la respuesta es negativa. De acuerdo con las normas vigentes en el Perú, el acto de sufragar es una acción que requiere obligatoriamente la presentación del documento de identidad original. Esto significa que, si actualmente te encuentras esperando que te entreguen tu nuevo carné, el recibo de pago, el ticket de recojo o cualquier comprobante de inscripción que te hayan dado en las oficinas registrales no te servirá para votar. Los miembros de mesa tienen instrucciones precisas de no aceptar ningún papel que reemplace al plástico oficial, por lo que llegar solo con tu comprobante de trámite resultará en que no te permitan participar en la jornada electoral.

¿QUÉ ALTERNATIVAS TENGO SI MI NUEVO DOCUMENTO AÚN NO ESTÁ LISTO?

Si te preocupa no tener tu nuevo documento a tiempo, debes saber que existen facilidades excepcionales para quienes poseen una versión anterior del carné.

Para garantizar que la mayor cantidad de peruanos participe, se han establecido los siguientes puntos:

Si tu carné anterior ya caducó o está por vencer, puedes usarlo sin problemas. Se ha dictado una prórroga que permite votar con el documento vencido hasta el 12 de abril de 2026.

No importa si tu documento es el clásico de color azul y no tiene tecnología de chip; mientras sea el original físico, podrás sufragar.

Si tu documento está un poco desgastado o viejo, todavía sirve para votar, siempre que tu rostro sea reconocible y tus datos personales se lean correctamente.

¿QUÉ DOCUMENTOS ESTÁN TOTALMENTE EXCLUIDOS PARA ESTE PROCESO?

Es fundamental que el electorado comprenda que no existe un documento sustitutorio para el DNI. Para evitar contratiempos, tenga en cuenta que no podrá votar con:

Pasaportes de cualquier nacionalidad.

Cédulas de identidad emitidas por gobiernos extranjeros (como la chilena).

Libretas electorales de modelos antiguos que ya han perdido vigencia legal.

Comprobantes de inscripción o “colillas” de trámites de renovación en curso.

¿CÓMO AFECTA MI DOMICILIO REGISTRADO AL LOCAL DE VOTACIÓN?

La asignación de los centros de votación es inamovible para este proceso electoral debido a que el padrón se cerró en octubre de 2025. Esto implica que:

Si resides en el exterior pero tu DNI aún figura con dirección en Perú, estás obligado a votar en territorio peruano.

Cualquier actualización de domicilio realizada recientemente solo tendrá validez para futuras elecciones, no para las de este año.

Cabe recordar que es indispensable entrar al sitio oficial de la ONPE para saber exactamente en qué colegio o local te toca y confirmar si fuiste seleccionado para ser miembro de mesa.

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