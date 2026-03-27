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¿Si tengo mi DNI en trámite, puedo votar con un comprobante en las Elecciones Generales 2026? | Composición EC: Andina
¿Si tengo mi DNI en trámite, puedo votar con un comprobante en las Elecciones Generales 2026? | Composición EC: Andina
Por Redacción EC

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, crece la preocupación entre los peruanos que aún no reciben su documento de identidad tras haber solicitado un duplicado o renovación. Es común que muchos ciudadanos lleguen al día de la votación portando únicamente el ticket de recojo o la famosa “colilla” de trámite entregada por el RENIEC, confiando en que este papel servirá para identificarse ante los miembros de mesa. Sin embargo, desconocer las reglas sobre qué documentos son válidos para sufragar podría causar que pierdas tu derecho al voto o que enfrentes multas económicas innecesarias por no participar en el proceso. Es fundamental aclarar si estos comprobantes temporales tienen validez legal frente a las urnas o si es obligatorio presentar el carné de plástico definitivo para ser parte de esta importante decisión nacional. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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