Desde hace cerca de diez años, el BCP sumó a sus servicios una herramienta digital diseñada para acelerar transferencias instantáneas: Yape. Mediante esta plataforma se pueden enviar montos a otras personas sin necesidad de guardar previamente el número móvil en la libreta de contactos, lo que permite concretar movimientos ágiles incluso si el receptor no figura en el registro del equipo.

¿Te robaron el celular? Esto es lo primero que debes hacer con tu Yape

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Cómo yapearle a alguien que no está entre mis contactos? Así se hace y te sorprenderá lo fácil que es

Desde 2016, las operaciones financieras en Perú se han vuelto más ágiles gracias a Yape, la billetera digital del BCP, que con el tiempo ha incorporado nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de enviar dinero a personas cuyo número de celular no está registrado en tus contactos.

Este tipo de transferencia se puede realizar de dos formas: escaneando el código QR del destinatario o ingresando manualmente su número de teléfono, sin necesidad de tener su nombre guardado en la agenda.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.