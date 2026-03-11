Hace casi una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) incorporó a su ecosistema financiero una solución tecnológica pensada para facilitar y acelerar las transferencias de dinero: se trata de Yape, una aplicación que rápidamente se convirtió en una de las más utilizadas por los usuarios peruanos. Esta plataforma permite enviar fondos a familiares, amigos o cualquier persona de manera inmediata, sin necesidad de que el número de celular del destinatario esté previamente registrado en la agenda del teléfono. Gracias a esta funcionalidad, se eliminan pasos tradicionales que antes demoraban las operaciones, agilizando significativamente los movimientos financieros cotidianos. Además de transferir dinero, Yape ofrece otras opciones de pago que han expandido su utilidad, como cancelar recibos de servicios básicos, comprar en comercios afiliados y realizar recargas de manera segura desde el dispositivo móvil. Esto ha transformado la experiencia bancaria, convirtiendo al teléfono en una herramienta completa para la gestión del dinero.

¿Qué hago en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Cómo yapearle a alguien que no está entre mis contactos? Así se hace y te sorprenderá lo fácil que es

Desde 2016, las operaciones financieras en Perú se han vuelto más ágiles gracias a Yape, la billetera digital del BCP, que con el tiempo ha incorporado nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de enviar dinero a personas cuyo número de celular no está registrado en tus contactos.

Este tipo de transferencia se puede realizar de dos formas: escaneando el código QR del destinatario o ingresando manualmente su número de teléfono, sin necesidad de tener su nombre guardado en la agenda.

El paso a paso

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.