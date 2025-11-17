Recientemente, el Ministerio de Cultura del Perú informó sobre la puesta en marcha de un nuevo sistema de reservas y pagos para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu y recorrer la Red de Caminos Inka durante 2026. Con esta iniciativa, las autoridades buscan mejorar la organización del turismo y proteger uno de los patrimonios más representativos del país. A partir de hoy, lunes 17 de noviembre, ya se pueden adquirir los boletos.

Venta de boletos para Machu Picchu desde hoy: así puedes reservar tu paseo desde Tu Boleto

Desde hoy se habilitarán las reservas para las visitas comprendidas entre el 1 y el 5 de enero de 2026, desde el mediodía hasta las 11:58 p. m. del día siguiente. Luego, el sistema continuará con un esquema mensual de aperturas programadas:

Para las visitas del 6 al 31 de enero de 2026, las reservas se abrirán el 3 de enero de 2026 a las 8:00 a. m.

Para las visitas de febrero de 2026, el sistema se habilitará el 12 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de marzo de 2026, la apertura será el 13 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de abril de 2026, las reservas comenzarán el 14 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de mayo de 2026, se abrirán el 15 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de junio de 2026, el registro se habilitará el 16 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de julio de 2026, las reservas estarán disponibles desde el 17 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de agosto a diciembre del próximo año, el sistema se abrirá el 19 de enero a las 8:00 a. m.

El Ministerio precisó que los horarios de pago aplican únicamente al primer día de apertura, y que después de esa fecha los pagos deberán realizarse conforme al procedimiento regular.

¿Qué más debes saber sobre este tema?

Para el 2026, quienes deseen explorar el Camino Inka podrán hacer sus reservas desde las 8:00 a. m., mientras que el ingreso a la Llaqta de Machu Picchu se habilitará al mediodía. Todas las gestiones de compra y reserva deberán realizarse mediante la plataforma oficial tuboletocultura.pe, cumpliendo los horarios y lineamientos determinados.

Cronograma de Reservas Anticipadas Camino Inka 2026: bit.ly/4r35kDv

bit.ly/4r35kDv Cronograma de Pagos Camino Inka 2026: bit.ly/4rjTmFV

bit.ly/4rjTmFV Cronograma de Reserva y Pagos Llaqta Machu Picchu 2026: bit.ly/4piafil

Para el Camino Inka, los accesos se realizarán a través del circuito 3B del santuario. Esta disposición responde a criterios técnicos diseñados para proteger las áreas más vulnerables y asegurar un tránsito organizado para los visitantes. Asimismo, las agencias de turismo deberán efectuar sus reservas mediante el mismo sistema por Internet.

Por qué es importante este cambio para el turismo y conservación

La programación anticipada de reservas representa un paso clave hacia una gestión turística más eficiente y sostenible. Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura busca equilibrar la alta demanda de visitas con la capacidad de conservación del sitio, reduciendo la presión ambiental sobre el santuario. “La gestión responsable del turismo es clave para garantizar la conservación del patrimonio mundial de Machu Picchu”, remarcó la institución, destacando que el cumplimiento de los plazos es obligatorio tanto para visitantes nacionales como para agencias y operadores turísticos, según Infobae.