La industria de supermercados en Perú vive un momento de constante expansión y competencia. Con nuevas aperturas y formatos innovadores, los consumidores cuentan con una amplia variedad de opciones para realizar sus compras. Pero, ¿cuál es la cadena que lidera el mercado en cuanto a número de tiendas? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SUPERMERCADOS TIENEN UN AMPLIO POSICIONAMIENTO EN EL PAÍS?

Con un total de 103 tiendas, Plaza Vea se posiciona como líder en el rubro de supermercados en Perú, ya que cuenta con la mayor cantidad de locales a nivel nacional. A esta cadena le sigue Metro, con 68 establecimientos, y luego aparece Tottus, con 58 sedes en el mercado.

El grupos Cencosud, que tiene a su poder a Wong y Metro, ha anunciado aportes millonarios con el fin de expandir sus operaciones en el territorio peruano. Por su parte, plazaVea, Vivanda y Makro, que forman parte de Supermercados Peruanos S.A. (InRetail), también se destacan como grandes inversionistas en el país.

¿QUÉ TIENDAS DE CONVENIENCIA LIDERAN EL RUBRO COMERCIAL?

El mercado de tiendas de conveniencia en Perú se encuentra en constante crecimiento, con dos participantes principales que implementan estrategias distintas de manera constante. Por un lado, está Tambo, que tiene una sólida base de 550 tiendas y apuesta por la expansión territorial, buscando recuperar su ritmo de crecimiento pre-pandemia y alcanzar las 100 aperturas anuales.

En contraste aparece Oxxo, con más de 200 locales. Esta marca se centra en un crecimiento estratégico que prioriza la calidad sobre la cantidad, consolidando su presencia en Lima, Arequipa e Ica, y diversificando su oferta de productos de proximidad para atender las necesidades específicas de cada mercado.

¿CÓMO ESTÁ CRECIENDO EL MERCADO DE DESCUENTO DURO EN PERÚ?

Las tiendas con descuentos fuertes, también conocidas como “hard discount”, experimentan un crecimiento acelerado en Perú, intensificando la competencia en el sector retail. Mass, la cadena del grupo InRetail, se posiciona como líder con más de 1,142 locales reportados hasta el cierre del tercer trimestre de 2024, y busca expandirse con 300 tiendas adicionales para 2025.

Sin embargo, la irrupción de Tiendas 3A, perteneciente al Grupo AJE, ha generado intriga, ya que en tan solo seis meses alcanzó las 100 tiendas, promediando una apertura cada 1.86 días. Además, tiene la ambiciosa meta de triplicar su presencia a 300 locales para finales de 2025, desafiando el liderazgo de Mass.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE LAS CADENAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR EN PERÚ?

En cuanto a este sector, se están dando importantes movimientos por parte de las principales cadenas. La reestructuración del Grupo Falabella, que fusionará sus tiendas Maestro bajo la marca Sodimac, y la expansión constante de Promart, que busca alcanzar las 42 tiendas en 2025, son ejemplos de las transformaciones que está experimentando este mercado.

¿QUÉ OTROS CENTROS COMERCIALES PLANEAN INAUGURADOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en San Juan de Lurigancho se planea inaugurar dos grandes proyectos comerciales: el Real Plaza de San Juan de Lurigancho, que tendrá una inversión de 110 millones de dólares, y el Centro Comercial San Juan de Lurigancho, cuya inversión aún no está definida. Estos malls tienen previsto su apertura en el año 2025.

Por otro lado, en Los Olivos, se planea levantar el Central Plaza Los Olivos, el cual requerirá una inversión de 50 millones de dólares. Este lugar planea abrir sus puertas por primera vez a finales del 2025.

Según reveló Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), para la agencia Andina, hasta el 2025 se abrirán 12 centros comerciales.

Además de los malls de San Juan de Lurigancho y Los Olivos que ya fueron mencionados, otros proyectos que destacan son el Eco Plaza Wilson, cuya ejecución demandará una inversión estimada en 30 millones de dólares, y el Lifestyle La Molina, que tiene una inversión prevista de 60 millones de dólares.

También se espera la inauguración de Plaza Nicolini, que requerirá 70 millones de dólares para su elaboración, y de Las Vegas Plaza Puente Piedra, que tiene proyectado contar con una inversión de 40 millones de dólares.

Por otro lado, en San Isidro, se espera la inauguración del Real Plaza Milenia, con una inversión estimada en 120 millones de dólares, y el Real Plaza Higuereta, con una inversión similar. También se ha mencionado la posibilidad de reabrir el emblemático Camino Real de San Isidro, aunque aún no se ha determinado la inversión necesaria para este proyecto.

Por último, en provincia, está prevista la apertura del Eco Plaza Piura, que se proyecta con una inversión de 25 millones de dólares, y el Mall Plaza Cusco, con una inversión prevista de 70 millones de dólares.