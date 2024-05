“Quinua y emoliente”, el último proyecto de Latina, esconde tras su nombre una propuesta intrigante y cautivadora de las manos de las reconocidas figuras de la comunicación, Alicia Retto y Adolfo Bolívar. ¿De qué trata este programa? En la siguiente nota te contaremos qué es lo que dijo la presentadora de televisión sobre este nuevo lanzamiento, entre otros datos relacionados al tema.

¿DE QUÉ TRATA “QUINUA Y EMOLIENTE” EL NUEVO ESPACIO DE LATINA CON ALICIA RETTO Y ADOLFO BOLÍVAR?

“Quinua y emoliente” es el nombre del nuevo programa digital de Latina Noticias que ofrece un espacio distendido y ameno para la conversación. Con la participación de la reconocida periodista Alicia Retto y el entretenido Adolfo Bolívar, el programa busca generar un ambiente de cercanía con los espectadores, alejado de la rigidez de las noticias.

A través de compartir un vaso de quinua y emoliente, los conductores buscan entablar conversaciones amigables y sin filtros, permitiendo a los seguidores participar activamente en los temas que deseen.

¿CUÁNDO VER “QUINUA Y EMOLIENTE” EL NUEVO ESPACIO DE LATINA CON ALICIA RETTO Y ADOLFO BOLÍVAR?

El nuevo programa “Quinua y emoliente” se estrenará el lunes 6 de mayo a las 10 a.m. Cada emisión estará disponible en el canal de YouTube de Latina Noticias, brindando a los espectadores la oportunidad de acceder al contenido de manera fácil y accesible.

Esta programación permite a los seguidores disfrutar del programa en cualquier momento y desde cualquier lugar, fomentando así la interacción y participación constante.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO ALICIA RETTO SOBRE SU NUEVO PROGRAMA “QUINUA Y EMOLIENTE” CON ADOLFO BOLÍVAR?

Alicia Retto expresó su emoción y entusiasmo por formar parte de “Quinua y emoliente”, destacando que el programa es especial para ella.

Como periodista de profesión y conversadora innata, ve en este espacio la oportunidad de acercarse más a la gente y mostrar su lado más humano.

Resaltó la importancia de crear un ambiente libre y distendido para conversar, reírse y compartir anécdotas, donde los espectadores puedan participar activamente con sus comentarios digitales.

“Es un espacio libre para conversar, reírnos juntos y compartir anécdotas (…). Aquí nos arriesgamos y queremos que la gente esté en la mesa de conversación con sus comentarios digitales”, señaló.

POR QUÉ ALICIA RETTO NO ACEPTARÍA INGRESAR A “EL GRAN CHEF FAMOSOS”

Alicia Retto rechazaría participar en “El gran chef Famosos” debido a que no se siente cómoda arriesgándose a realizar algo que no domina.

En una entrevista, la periodista expresó que, a diferencia de Fátima Aguilar, quien es conocida por asumir desafíos, ella prefiere mantenerse en su zona de confort. Aunque cocina lo básico y elemental, Retto destacó que su preferencia es continuar enfocada en su labor periodística y no aventurarse en actividades que no le resulten familiares o en las que no se sienta completamente cómoda.