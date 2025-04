Actualmente, organizar el descanso se ha convertido en una prioridad para la mayoría de peruanos, ya sea para planificar algún viaje, disfrutar de un día libre merecido o gestionar de manera eficiente las actividades diarias. Por ello, en 2025, esto no será diferente, ya que las fechas de los feriados empiezan a generar interés entre aquellos que desean aprovechar al máximo su tiempo de ocio, ya sea con la familia o seres queridos, lo cual impactará de manera positiva al sector turismo en nuestro país.

Es importante mencionar que, el feriado es un día de descanso obligatorio en el país en el que, por lo general se descansa. Estos días pueden ser establecidos por leyes o decretos y suelen conmemorar eventos importantes, festividades religiosas, culturales o nacionales. Durante una fecha festiva, muchas instituciones, empresas y escuelas cierran, permitiendo a las personas disfrutar de tiempo libre, participar en celebraciones o descansar. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTOS FERIADOS HAY EN PERÚ EN 2025?

Según el calendario peruano de 2025, nuestro país contará con 16 feriados nacionales, ya sea por festividades religiosas o cívicas, que permitirán a los ciudadanos salir de la trajinada rutina y planear diversas actividades. Además, los trabajadores tienen derecho a tomarse el día libre y, por lo tanto, recibir una remuneración por dicho descanso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del D.L. N° 713. A continuación, te presentamos el listado de feriados:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados en febrero 2025

Marzo

No hay feriados en marzo 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados en setiembre 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Navidad

El Perú tendrá 16 feriados en 2025, que permitirán a los ciudadanos realizar diversas actividades.

¿CUÁNTO SE PAGA POR TRABAJAR EN FERIADO?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 713, los trabajadores tienen derecho a recibir, por el feriado nacional, la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que se les pagará sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que deban laborar en este día inhábil (de manera remota o presencial) tendrán el beneficio de recibir una remuneración triple.

La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en la remuneración mensual que te toca)

La remuneración diaria correspondiente a la mano de obra efectuada

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% de la remuneración diaria correspondiente a la mano de obra efectuada.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

¿CÓMO SE CALCULA EL PAGO DEL FERIADO?

A continuación, te presentamos la manera que te permitirá calcular el monto por haber trabajado en feriado. En caso recibas una remuneración mensual de S/1,500 (50 soles diarios), el pago que te corresponde es el siguiente:

Una remuneración por el feriado (S/50)

Una remuneración por el trabajo realizado (S/50)

Sobretasa del 100 % (S/50)

Por lo tanto, debes tener en cuenta que el total que deberías recibir es S/150 por el día feriado laborado.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En los días considerados feriados, el empleado deberá descansar y percibir su remuneración habitual. Sin embargo, en algunos casos, se acuerda que trabajen esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tendrán derecho a recibir un pago triple.

Con respecto a los días no laborables, estos están dirigidos únicamente a los trabajadores del sector público. Este día se considera hábil, y, a diferencia de un feriado, las horas no trabajadas deben compensarse en los diez días posteriores o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función de sus propias necesidades.

En el sector privado, los días no laborables son voluntarios, por lo que corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma en que se hará efectiva la recuperación de las horas no laboradas. En caso de no llegar a un acuerdo, lo decidirá el empleador.