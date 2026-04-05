La Semana Santa representa uno de los momentos más significativos para los fieles cristianos, al recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos días, muchas personas fortalecen su fe a través de la reflexión, la oración y la participación en distintas celebraciones religiosas. Es una etapa que invita al recogimiento espiritual y a renovar los valores personales. Asimismo, permite a las familias reunirse y compartir tradiciones que han pasado de generación en generación. Las manifestaciones de devoción, como procesiones y actos litúrgicos, reflejan el profundo sentido religioso de esta conmemoración. Para muchos creyentes, también es una oportunidad para hacer una pausa en la rutina diaria y reconectar con su espiritualidad. Sin embargo, en medio de estas actividades, es importante no descuidar el bienestar personal. Las concentraciones de personas y los desplazamientos pueden representar ciertos riesgos si no se actúa con responsabilidad. Por ello, el MINSA mantener hábitos adecuados que contribuyan a preservar la salud durante estas fechas. Adoptar medidas preventivas puede marcar la diferencia para disfrutar de la celebración sin inconvenientes. La fe y el cuidado personal pueden ir de la mano si se actúa con prudencia. De este modo, los fieles pueden vivir la Semana Santa de forma plena, segura y consciente.

¡A tener en cuenta, Perú! Sigue estas recomendaciones del MINSA para cuidar tu salud en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la ciudadanía a tomar precauciones para reducir posibles riesgos durante su participación en celebraciones religiosas, como concentraciones masivas y ceremonias litúrgicas que suelen desarrollarse en estas fechas.

-Portar un botiquín de primeros auxilios.

-Tener a la mano un mapa o plano de ubicación de la zona a visitar.

-Controlarse a la hora de ingerir sus alimentos, no comer en exceso, prevenir que los alimentos no le cause problemas a la hora de consumirlos ni después.

-No abusar de la ingesta de alcohol, puede ocasionarle muchos percances si camina por senderos resbalosos y puede provocar accidentes de tránsito si maneja.

-Si piensa pasar su feriado largo en la playa, protéjase del sol, evite los rayos solares directamente y use lentes oscuros para proteger su vista.

¿Qué más debes saber sobre Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración anual en la que los cristianos recuerdan la pasión de Cristo: su entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Esta celebración inicia con el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección, aunque en muchas regiones los actos solemnes comienzan antes, el Viernes de Dolores. Su fecha varía cada año, generalmente entre marzo y abril.

El período de Cuaresma se extiende hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da inicio el Triduo Pascual. Ese día se conmemora la institución de la Eucaristía durante la última cena; el Viernes Santo se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, y la noche del Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual. A lo largo de la Semana Santa, se realizan numerosas expresiones de religiosidad popular, incluyendo procesiones, actos de penitencia y representaciones de la Pasión y resurrección.

En varios países, estos días se consideran feriados, lo que le ha otorgado también el nombre de Semana Mayor. En distintos lugares del mundo, las celebraciones han adquirido gran relevancia, algunas alcanzando un importante interés turístico e internacional.

Frases de Semana Santa para niños

Jesús nos quiere mucho, ¡y siempre cuida de nosotros!

Semana Santa es tiempo de amar y compartir.

Jesús dio su vida por amor… ¡y volvió a vivir!

Ayudar a los demás también es seguir a Jesús.

Dios siempre está contigo, aunque no lo veas.

La cruz de Jesús nos enseña a perdonar.

Ser bueno con los demás es un regalo para Dios.

Jesús es nuestro mejor amigo.

En Semana Santa, recuerda ser amable y agradecido.

Jesús vive en tu corazón cuando haces el bien.

Cada oración es una carta al cielo.

Amar como Jesús es el mejor plan.

Jesús murió, pero luego ¡resucitó con alegría!

Dios te ama tal como eres.

Si ayudas a alguien hoy, haces feliz a Jesús.

La fe se lleva en el corazón… ¡y en los actos!

La Semana Santa es para estar en paz y con la familia.

Cuando haces el bien, Jesús sonríe.

Jesús quiere que cuidemos a todos, como Él nos cuida.

¡La historia de Jesús tiene final feliz!