El Perú se vuelve a vestir de gala para recibir a Keane, una de las bandas de rock alternativo más exitosa de los últimos años. Con el motivo de celebrar un aniversario más de ‘Fears and Hopes’, su primer álbum de estudio, y que vienen promocionando con una novedosa remasterización, la agrupación británica ofrecerá un esperado concierto en la capital peruana. Aquí te vamos a contar todos los detalles que necesitas saber.

¿Cuándo se presenta Keane en Lima?

Keane se presentará el próximo jueves 21 de noviembre. Hay mucha expectativa, pues se trata de una de las bandas con más fanáticos en nuestro país. Los seguidores esperan que canten sus temas favoritos.

“¡Hola a todos los increíbles fans de Latinoamérica! Estamos encantados de comunicarles que iremos a verlos en noviembre. Esta gira del 20 aniversario de Hopes and Fears no estaría completa si no la celebraremos con ustedes. No nos cabe duda de que su pasión e ilusión serán la manera perfecta de poner el broche de oro a este increíble año. Hasta entonces”, señaló Tom Chaplin, vocalista de la banda, a través de una publicación en redes sociales.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Keane en Latinoamérica?

A continuación, revisamos el calendario completo de la gira de Keane en Latinoamérica:

Curitiba, Brasil - 5 de noviembre

Rio de Janeiro, Brasil - 7 de noviembre

Sao Paulo, Brasil - 9 de noviembre

Montevideo, Uruguay - 12 de noviembre

Buenos Aires, Argentina - 14 de noviembre

Asunción, Paraguay - 16 de noviembre

Santiago, Chile - 19 de noviembre

Lima, Perú - 21 de noviembre

Bogotá, Colombia - 23 de noviembre

¿Dónde será el concierto de Keane en Lima?

El concierto de Keane será en el Arena 1. Este coliseo está ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel.

Cuándo se podrán comprar las entradas para el concierto de Keane

Los boletos para asistir al concierto de Keane podrás adquirirlos desde el lunes 8 de abril, por medio de la página de Tickermaster Perú. Cabe mencionar que este primer lote de entradas contará con un descuento de 25% y será exclusivo para clientes BBVA. La vente general se aperturará desde el miércoles 10 de abril.

Cuáles son los precios para el concierto de Keane

Precio preventa

Campo A: S/319

Campo B: S/155

Precio regular

Campo A: S/407.60

Campo B: S/198

Campo Conadis: S/198

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Ticketmaster.

¿Cómo obtener tu boleto digital para cualquier evento de Ticketmaster?

Al adquirir tu entrada digital aparecerá un código QR, el cual será tu entrada al lugar y de esta manera ya no tendrás la necesidad de imprimir tu boleto.

En esta nueva modalidad, tu celular será tu entrada a los conciertos, eventos deportivos, obras de teatro, festivales y más eventos donde la compañía sea la encargada de la distribución de las entradas.

¿Cómo presentar mi entrada digital?

Las personas que han logrado adquirir sus entradas digitales en Ticketmaster deben recordar que en la puerta del evento no aceptarán capturas de pantalla.

Una vez en el lugar debes subir al máximo el brillo de la pantalla de tu celular y mostrar el código QR de la entrada.

Una vez se logre verificar que tu información esté correcta podrás ingresar sin problemas al evento.

