Hace unos días, en las redes sociales se ha generado una ola de críticas debido a la renuncia en vivo de Diego Maita, conocido popularmente como ‘Chavo’, del programa ‘Ouke’ que se transmite por YouTube. Los internautas señalaron directamente al conductor del espacio, Carlos Orozco, como el único responsable de la salida del joven, que al leer su carta de renuncia decidió abandonar el set dejando a todos los que estaban presentes muy sorprendidos. En ese sentido, el youtuber se pronunció a través de sus redes sociales sobre esta polémica y mandó un emotivo mensaje a su excompañero. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA SALIDA DEL ‘CHAVO’ EN ‘OUKE’?

El pasado 4 de octubre, mientras se transmitía el programa en vivo, un inesperado suceso se presentó en el set de ‘Ouke’, pues el popular ‘Chavo’ renunció delante de todos sus compañeros y seguidores que se encontraban viendo el espacio, dejándolos muy sorprendidos por la decisión. Durante la lectura de la carta de renuncia, Diego Maita mostró su agradecimiento a sus compañeros y destacó el buen momento que pasó durante el tiempo que perteneció al podcast.

“Desde que llegué aquí me he sentido muy contento y he aprendido demasiado, producir, crear contenido y explotar mi creatividad desde el inicio de Ouke, detrás de cámaras y al aire. Pero toda la vida fluye y crece. Gracias Carlos, te respeto, te quiero y te admiro demasiado. Marquina, Macla, Jounas, Piero, Daniel y Lucho, gracias por todos los episodios, los estimo y los respeto”, relató

Diego Maita, conocido como ‘Chavo’, del programa ‘Ouke’, renunció en vivo ante la sorpresa de Carlos Orozco.

Tras ello, las redes sociales se pronunciaron y señalaron a Carlos Orozco como el responsable de la renuncia de Maita, ya que durante cada episodio lo sometía a humillaciones disfrazadas de entretenimiento, es decir, sufría de “bullying”. Además, una de las bromas que se realizaba constantemente era sobre su peso, lo cual podría haber generado este cese.

“Ante la salida de ‘Chavo’ de Ouke, Carlos Orozco dijo: ‘Al fin lo lograron, gente’. ¿Lo lograron? No, lo lograste tú, Orozco, disfrazando el bullying de entretenimiento. Convertiste a ‘Chavo’, tu compañero con sobrepeso, en el blanco de humillaciones, hasta forzarlo a abandonar tu programa de farándula” y “Como cuando aburres a tu flaca para que te termine porque no sabes cómo hacerlo tú mismo. Lo lograste, Roro, no cuidas a tus talentos”, fueron los comentarios que se volvió viral en X.

¿QUÉ DIJO CARLOS OROZCO EN SUS REDES SOCIALES SOBRE EL ‘CHAVO’?

Este domingo 6 de octubre, el creador de contenidos, Carlos Orozco, decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido con ‘Chavo’ en ‘Ouke’. El locutor, mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, respondió a una seguidora que tocó el tema de Diego Maita y un joven conocido como ‘Luchulú’.

Diego Maita, conocido como ‘Chavo’, del programa ‘Ouke’, renunció en vivo ante la sorpresa de Carlos Orozco. Foto: Captura / Instagram Carlos Orozco

“Me siento triste de no llegar al canal y verlos, ambos son seres humanos increíbles con los que he compartido momentos que jamás olvidaré. Lo demás es trabajo, amigos, seguiremos adelante”, escribió en su Instagram oficial, quien dejó en claro que no tiene problemas con el joven.

¿QUÉ DIJO MACLA YAMADA Y DANIEL MARQUINA SOBRE LA RENUNCIA DEL ‘CHAVO’?

Tras lo renuncia en vivo de Diego Maita, la reacción de sus compañeros no se hizo esperar. Una de ellas fue Macla Yamada, quien tomó una actitud más seria, y asumió esta decisión como algo genuino y significativo. “Bueno, el Chavito ha tomado la decisión, nos ha leído eso y se escucha muy en serio, lo de dejar el proyecto”, dijo.

Por su parte, Daniel Marquina se mostró muy impactado ante la situación, señalando que creía que se trataba de una de sus clásicas bromas del ‘Chavo’. “Pensaba que era parte de sus bromas de siempre y al final no”, señaló muy triste.