Qué enfermedad padece Emiliano Pinsón

Hace algunos años, Emiliano Pinsón reveló por medio de sus redes sociales que fue detectado del Mal del Parkinson, un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Ante ello, el periodista argentino anunció su salida del programa “Arriba, Carajo” que se transmite por Dsport Radio para enfocarse principalmente en un tratamiento intensivo e invasivo contra esta terrible enfermedad.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE TIENE EMILIANO PINSÓN?

Hace poco Emiliano Pinsón brindó una entrevista a La Nación de Argentina, en la cual explicó que pese a que le detectaron hace más de cuatro años el Parkinson, durante estos tiempos hubo un cambio en su salud que lo ha llevado a tomar decisiones para su propio bienestar.

“El diagnóstico cambió y pasó a ser un Parkinson atípico. La enfermedad arranca de una manera y a los tres o cuatro años puede variar. No está estudiado el desarrollo del Parkinson atípico porque no tiene un patrón de conducta. Es una atrofia sistémica y si leés en un libro de qué se trata, dice que me queda poco tiempo, con todas las excepciones de cuidado y medicación. No es que me voy a morir mañana, todo depende de muchas cosas y de cada uno, sobre todo”, detalló el argentino.

Asimismo, Pinsón contó que la noticia lo recibió junto a su pareja llamada Laura y luego tomó la decisión de comentarles a sus hijos, aunque esta enfermedad lo toma más como un impulso para salir adelante y mirar la vida de una manera positiva.

“Me acompañó Laura, mi pareja, y la verdad no esperaba que me dijeran eso. Nos lloramos todo. Me tomé unos días para hablar con mis hijos, ya se los conté y después lo dije en mi trabajo. Ahora hay que mirar para adelante y que la herida vaya cicatrizando. No me voy a quedar en ‘por qué a mí’ otra vez. Toca esta y vamos para adelante. Mi mirada siempre es positiva”, narró para dicho medio.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL NUEVO DIAGNÓSTICO DE EMILIANO PINSÓN?

Luego que los médicos le indicaran que su diagnóstico cambió a Parkinson atípico, Emiliano Pinsón tuvo que cambiar ciertos estilos de vida con la finalidad de que no se vea más afectado su salud. Entre ellas está el dormir muchas más horas y descansar lo necesario.

“Cuando me dieron la noticia, hace una semana, me dijeron que tengo que tomar la misma medicación, pero necesito dormir más porque hace tres años que duermo cuatro horas. Entonces tengo que cambiar el horario de trabajo. Simplemente, tengo que dormir mejor. El otro día dormí siete horas después de mucho tiempo y me siento mejor, hasta me dicen que tengo otra cara. Me levantaba 4.40 para ir a la radio y nunca me acostaba antes de las 12″, sostuvo.

“Me enojó que dijeran cualquier cosa. Ni dejo de trabajar ni me queda poco tiempo tampoco. Simplemente, tengo que dormir 8 horas, comer bien, hacer ejercicio y llevar una vida sana. Más que nada ordenada. Eso necesito, una vida ordenada. Estoy bien, me siento bien”, agregó.