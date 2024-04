La crítica de Dantes Cardosa a Christian Yaipén: “Algunos temas no le van a su voz”

El Grupo 5 es una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú debido a su gran trayectoria durante todos estos años, en la cual han puesto a bailar a millones de personas con sus grandes éxitos musicales. Precisamente, este fin de semana llevaron a cabo tres históricos conciertos a casa llena en el Estadio Nacional. Sin embargo, Dantes Cardosa, exintegrante de la agrupación, salió a pronunciarse sobre las presentaciones de la banda norteña y Christian Yaipén.

¿QUÉ DIJO DANTES CARDOSA SOBRE CHRISTIAN YAIPÉN?

Dantes Cardosa brindó una entrevista a La República, donde habló sobre diferentes temas musicales y su paso por la emblemática agrupación norteña. El cubano decidió opinar sobre Christian Yaipén y las críticas que recibe por parte de cierto público que dicen que él quiere cantar todos los temas del Grupo 5 sin dar la oportunidad a sus compañeros.

“En concierto en vivo, veo que todos los integrantes cantan porque Christian (Yaipén) no va a aguantar cinco horas. Pero si hablamos de grabar, yo reviso que ahora en YouTube está solo Christian (Yaipén) interpretando todos los temas y noto que algunos no le van a su voz. Sé que ellos son los dueños, pero a mi estilo de ver las cosas, a mí me gustaría un Grupo 5 en el que se interactúe más con los integrantes. Ellos están ahí como los coros de Luis Miguel, allá atrás. Es la verdad”, dijo al inicio.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para resaltar el buen momento que viene pasando el Grupo 5 en la actualidad, pues en cada presentación que tienen suelen llenar los recintos. Aunque, el exintegrante de la Charanga Habanera mencionó que tal éxito también se debe a sus excompañeros como Kike Paz, Lucho Cuellar, John Kelvin, Lucho Paz, entre otros.

“La gente dice que Grupo 5 llena estadios, están de moda, están haciendo un buen trabajo. Yo no digo que no, pero ese trabajo viene también de los cantantes que pasaron por ahí y dejaron su huella, como Kike Paz, Lucho Cuellar, John Kelvin, Lucho Paz, Kike Farro, Leonard León, Dantes Cardosa”, sostuvo a dicho medio.

¿CÓMO INGRESÓ DANTES CARDOSA AL GRUPO 5?

En declaraciones para mencionado medio, Dantes Cardosa recordó su ingreso a la famosa agrupación de cumbia. El cantante indicó que conoció por primera vez a Elmer Yaipén, director del Grupo 5, cuando tuvo una presentación con la Charanga Habanera en la estancia de Monsefú.

“Llegué a Perú con la Charanga Habanera y da la casualidad que nos presentamos en Chiclayo, en la estancia de Monsefú, y estaba John Kelvin. Él me presenta a Elmer (Yaipén), director del Grupo 5. Ahí nos conocimos. Intercambiamos emails (con Elmer Yaipén) porque nadie sabe. Empezamos a conversar por correo y él me propuso integrar Grupo 5. Antes de mi decisión, se lo comenté a un amigo y me dijo: “Aprovecha, vas a ver que te va a ir bien y pagan bien”. Al final, acepté”, contó.

“Ahí me di cuenta por qué pagaban más, trabajaban demasiado. El ritmo es bien duro, porque a veces hacíamos diez horas. Cinco horas en un lugar te presentabas y, con las mismas, íbamos con el bus para otra provincia. Eran casi más de 20 presentaciones al mes. Yo decía: ‘Esto no es vida. Para mí, es demasiado, comparado con la Charanga, que tocaba una horita’. Esa fue una de las cosas que me chocó”, agregó para La República.