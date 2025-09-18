En el marco de la firma de una alianza con el gigante tecnológico Google, la Universidad César Vallejo (UCV) inauguró oficialmente el Google Lab, un espacio implementado para que los estudiantes desarrollen proyectos, experimenten con tecnología de última generación y se conviertan en agentes de cambio en la transformación digital del país.

Durante la inauguración, el Dr. César Acuña Peralta, fundador de la UCV, destacó la importancia de este gran paso. “Mi compromiso es seguir apostando por los jóvenes, creo en ellos y estoy convencido de que son los encargados del gran cambio de este país. La universidad es solo el instrumento en ese camino”, agregó.

En tanto, Diego Montoya, country manager de Google Cloud para Perú y Ecuador, saludó esta gran iniciativa. “Quiero felicitar a la universidad por las iniciativas innovadoras, pero sobre todo a los alumnos, porque son los grandes beneficiados. Les pido que sean curiosos y aprovechen este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo del país”.

Un espacio para transformar ideas

Este laboratorio es un símbolo de innovación y una herramienta práctica donde los estudiantes podrán interactuar con equipos de vanguardia, acceder a ambientes especializados y fortalecer sus competencias en un entorno colaborativo.

Michael Anderson Sánchez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, compartió su entusiasmo: “Este espacio está pensado especialmente para nosotros, porque es un lugar donde podremos ver, observar y tocar equipos de alta tecnología. Es un verdadero punto de encuentro de la innovación y la creación de ideas que transforman nuestro entorno”, señaló.

En otro momento, el vallejiano también expresó su agradecimiento al Dr. César Acuña por su visión, “porque gracias a su compromiso no solo nos formamos como profesionales, sino que también recibimos las herramientas necesarias para construir el futuro”.

Un espacio para tu futuro

Con la inauguración del Google Lab, la UCV se posiciona como referente nacional en innovación educativa y abre un camino para que sus estudiantes estén a la altura de los retos de la era digital. Este espacio está abierto para quienes quieren marcar la diferencia en la tecnología y la innovación.