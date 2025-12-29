De manera progresiva, la plataforma del Carnet de la Patria inició el otorgamiento del tercer y último pago correspondiente al mes de diciembre del Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a trabajadores de la administración pública nacional que forman parte de nóminas especiales en Venezuela. A continuación, te contamos todos los detalles.

Atención beneficiarios: activan bono de Corresponsabilidad y Formación y este es el monto

Para este lapso, la asignación económica fue establecida en 34.920,00 bolívares, una suma que supera los 100 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Cabe resaltar que este beneficio no es uniforme, ya que el monto definitivo depende del nivel jerárquico, el área del sector público donde labore el beneficiario y las responsabilidades que ejerza dentro del organismo.

Quiénes son los beneficiarios

Este beneficio económico está destinado a trabajadores con cargos de confianza y a personal que labora en organismos considerados clave para el Estado. Entre ellos se incluyen dependencias como el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el sector eléctrico nacional a través de Corpoelec, instancias adscritas a la Presidencia de la República y cuerpos de seguridad, así como otras empresas estatales de carácter estratégico.

Así recibirás el bono

Las personas beneficiadas recibirán la confirmación del pago a través de un SMS enviado desde el número 3532 y mediante la aplicación veMonedero. Para hacer uso del dinero asignado, es necesario acceder a la cuenta personal en la Plataforma Patria, confirmar la asignación en el apartado de “Protección Social” y luego optar por transferir el saldo a una entidad bancaria o emplearlo directamente en el pago de servicios y operaciones de biopago.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO