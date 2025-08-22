Este viernes 22 de agosto, en un ambiente cargado de expectativas, millones de personas en Venezuela tienen a su alcance diversos subsidios a través del Sistema Patria. Cada uno de estos beneficios está diseñado para atender las necesidades específicas de diferentes sectores con situaciones económicas variadas en el país. No obstante, es posible que algunas personas aún no hayan recibido el monto que les corresponde. Si te encuentras en este caso, a continuación te explicamos cuáles son los requisitos indispensables para cobrar tu bono sin ningún problema.

¡Atención, venezolanos! Sistema Patria exige estos requisitos INDISPENSABLES para cobrar tu bono sin ningún problema

Revisar y actualizar los datos del núcleo familiar.

Asegurarse de que la cuenta bancaria vinculada esté activa y en funcionamiento.

Confirmar que el número de teléfono y el correo electrónico registrados sean correctos y estén vigentes.

Participar activamente en las encuestas socioeconómicas que la plataforma habilita periódicamente.

A quiénes están orientados los bonos en Venezuela

Adultos mayores sin pensión.

Madres y jefas de hogar.

Trabajadores independientes registrados en la plataforma.

Estudiantes y jóvenes en programas sociales.

Las cantidades asignadas en los bonos varían según la naturaleza del beneficio y la circunstancia individual de cada receptor. Estos recursos se depositan directamente en el monedero digital, ofreciendo la comodidad de poder transferirse sin complicaciones a cualquier cuenta bancaria nacional registrada.

Desde el Sistema Patria sugieren mantener una revisión frecuente de la aplicación veMonedero y estar atentos a las notificaciones SMS enviadas al número registrado. De esta manera, los beneficiarios aseguran no dejar pasar el plazo para aceptar los bonos asignados y aprovechar al máximo los apoyos disponibles.

Cómo cobrar un bono

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Recomendaciones para no ser estafado al momento de cobrar un bono

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.