A pesar de que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero incremento en los últimos meses, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa otorgando diversos bonos y programas a favor de la población vulnerable, lo que permite solo cubrir ciertos productos necesarios. No obstante, desde el inicio de octubre 2025, el gobierno chavista ha activado varios beneficios sociales como el Bono de Corresponsabilidad y Formación y el Bono Único Familiar, distribuyéndose a miles de familias en Venezuela. Así, esta parte de la ciudadanía se mantiene a la expectativa por los otros estipendios a activarse en las próximas horas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BONOS SE ACTIVARÁN EN LAS PRÓXIMAS HORAS A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema y que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por lo tanto, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos a través de la Plataforma Patria. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante las próximas horas, según la plataforma Meridiano:

Bono Chamba Juvenil : Destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

: Destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional. Bono Somos Venezuela : exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional. Ingreso de Guerra Económica: Dirigido a los trabajadores públicos, jubilados y pensionados del IVSS y Amor Mayor.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS EN VENEZUELA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.