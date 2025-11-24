El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió a los ciudadanos sobre nuevas estafas relacionadas con pagos de pasaportes, cédulas y otros trámites, y recordó cuáles son los únicos canales oficiales que deben utilizarse. La institución enfatizó que cualquier cobro fuera de sus plataformas o taquillas autorizadas representa un riesgo para la seguridad del usuario. Descubre qué métodos son seguros y qué señales debes evitar.

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS SEGUROS PARA EVITAR ESTAFAS EN LOS TRÁMITES DEL SAIME?

Para garantizar que los pagos se realicen de forma legítima, el Saime establece que las operaciones deben efectuarse exclusivamente mediante sus plataformas electrónicas o directamente en sus oficinas.

Cuando el trámite se realiza en línea, el usuario puede utilizar los servicios de la banca nacional a través de transacciones electrónicas disponibles en entidades como Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco y Bancamiga. En cambio, si el ciudadano acude presencialmente, el pago debe completarse únicamente en los puntos de venta habilitados en las taquillas oficiales.

La institución recalcó que no recibe dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia y que cualquier solicitud fuera de estos canales constituye un riesgo. Además, insistió en que nadie está autorizado a cobrar por adelantado o por fuera del sistema, incluso si afirma ser funcionario.

¿QUÉ ALERTAS HA EMITIDO EL SAIME SOBRE ESTAFAS RECIENTES?

El Saime detectó nuevas tácticas utilizadas por delincuentes para engañar a usuarios y aprovechar la urgencia de quienes necesitan documentos de identificación. Entre las más comunes se encuentran:

Llamadas telefónicas falsas: individuos se hacen pasar por funcionarios para pedir pagos por trámites supuestamente “en proceso” o “a punto de vencerse”.

individuos se hacen pasar por funcionarios para pedir pagos por trámites supuestamente “en proceso” o “a punto de vencerse”. Mensajes vía WhatsApp: estafadores contactan a los ciudadanos ofreciendo acelerar gestiones a cambio de dinero o solicitando datos personales.

estafadores contactan a los ciudadanos ofreciendo acelerar gestiones a cambio de dinero o solicitando datos personales. Suplantación de comunicaciones oficiales: correos o mensajes que aparentan ser del Saime, pero no provienen de dominios auténticos ni pertenecen a personal de la institución.

El organismo remarcó que ninguna de estas acciones forma parte de sus procedimientos y pidió ignorar cualquier mensaje de este tipo, según informa la plataforma 2001 Online.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DA EL SAIME PARA EVITAR FRAUDES?

El Saime sugiere a los ciudadanos aplicar varias medidas básicas de seguridad:

Verificar correos oficiales: deben terminar en @gov.ve. Realizar trámites solo por canales autorizados: web oficial o oficinas. Evitar gestores o terceros: los trámites son personales e intransferibles. No compartir datos sensibles: bajo ningún motivo se deben entregar claves o información privada por teléfono o mensajería. Desconfiar de promesas de “agilización”: ningún funcionario ofrece atajos pagos. Revisar siempre la autenticidad de cualquier enlace o mensaje antes de abrirlo. Consultar únicamente las redes oficiales del Saime para confirmar información.

¿QUÉ ES EL SAIME Y QUÉ FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería es la institución del Estado venezolano responsable de emitir documentos de identidad y gestionar los movimientos migratorios. Su labor incluye la expedición de pasaportes y cédulas, así como la certificación de documentos para uso consular. Desde su creación en 2009, tras la transformación de la antigua ONIDEX, ha buscado modernizar sus procesos mediante un portal en línea que permite realizar trámites de manera más rápida y confiable.

