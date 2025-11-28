El Saime anunció que los usuarios tendrán la posibilidad de gestionar sus registros de ingreso y salida del territorio nacional y de obtener la Certificación de Movimientos Migratorios a través de la plataforma digital, sin necesidad de acudir presencialmente. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre este trámite en Venezuela.

El Saime compartió en sus redes sociales un video explicativo mostrando cómo efectuar el trámite desde su página web, destacando que esta nueva herramienta digital permite a los usuarios consultar y administrar directamente sus registros de ingreso y salida del país.

Saime: Mira AQUÍ los pasos que debes seguir para solicitar la Certificación de Movimientos Migratorios

Acceder al portal del Saime: Ingresa con tu usuario a la página oficial www.saime.gob.ve. Ir a la sección de Migración: Dentro del menú, selecciona «Movimientos Migratorios» para visualizar los registros de entradas y salidas del país. Solicitar el certificado: Haz clic en «Solicitar documento»; se abrirá una ventana emergente con tus datos. Revisa que toda la información sea correcta y procede a realizar el pago en línea. Descargar el certificado: Al finalizar el trámite, el sistema generará automáticamente el Certificado Digital, disponible para descargar e imprimir de inmediato.

VIDEO RECOMENDADO





Qué hacer si el sistema presenta fallas

El Saime indicó que, si surge algún inconveniente durante el trámite en línea, lo recomendable es acudir personalmente a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la sede central del organismo. Asimismo, la institución enfatizó que este procedimiento debe ser realizado de manera personal por el solicitante.

El Saime detectó nuevas tácticas utilizadas por delincuentes para engañar a usuarios y aprovechar la urgencia de quienes necesitan documentos de identificación. Entre las más comunes se encuentran:

Qué alertas emitió el Saime sobre estafas

Llamadas telefónicas falsas: individuos se hacen pasar por funcionarios para pedir pagos por trámites supuestamente “en proceso” o “a punto de vencerse”.

Mensajes vía WhatsApp: estafadores contactan a los ciudadanos ofreciendo acelerar gestiones a cambio de dinero o solicitando datos personales.

Suplantación de comunicaciones oficiales: correos o mensajes que aparentan ser del Saime, pero no provienen de dominios auténticos ni pertenecen a personal de la institución.

El organismo remarcó que ninguna de estas acciones forma parte de sus procedimientos y pidió ignorar cualquier mensaje de este tipo, según informa la plataforma 2001 Online.