¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios? Así la obtienes paso a paso por Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) incorporó una nueva herramienta en su sistema en línea que facilita a personas naturalizadas la obtención de su certificación de nacionalidad. A continuación, te vamos a contar todo lo que debes saber para realizar este trámite tan solicitado por estos días.

¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios?

De acuerdo con la información oficial, quienes hayan adquirido la ciudadanía podrán ingresar al portal institucional para tramitar y descargar en formato digital el documento que acredita sus datos de naturalización, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Así es el procedimiento implementado por el Saime

La institución informó que la actualización forma parte de su estrategia de modernización administrativa, orientada a reducir gestiones presenciales y agilizar la emisión de documentos a través de su portal web. Según precisó el organismo, la solicitud debe ser realizada exclusivamente por el titular del trámite.

Para completar el proceso, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes etapas:

-Acceder al sitio web institucional utilizando el número de identificación venezolano.

-Dirigirse al apartado destinado a trámites de condición migratoria.

-Rellenar la planilla en línea, especificando el mecanismo mediante el cual fue adquirida la ciudadanía.

-Cancelar la tarifa establecida mediante las entidades financieras integradas a la plataforma.

Tras la verificación de los datos aportados, el sistema habilitará el documento electrónico en la cuenta personal del solicitante, desde donde podrá descargarse de forma directa.

La nueva opción se integra al conjunto de herramientas en línea que la institución ha puesto en marcha este año, incluyendo consultas sobre tránsito fronterizo y certificados relacionados con estadías dentro del país.

Cómo tramitar el certificado de registros migratorios

Quienes requieran este comprobante deben acceder con sus credenciales al sitio web oficial del ente.

Una vez dentro, corresponde dirigirse al módulo de asuntos migratorios y seleccionar la alternativa que permite consultar el historial de desplazamientos internacionales, donde se reflejan las fechas de ingreso y salida del país.

El siguiente paso consiste en activar la opción para generar la constancia. El sistema mostrará una ventana con los datos registrados, que deberán ser revisados y validados antes de proceder con la cancelación electrónica del arancel.

Concluida la gestión, la plataforma expedirá de forma automática el documento en versión digital, listo para descargarse y, si se desea, imprimirse de inmediato.