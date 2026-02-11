Por Redacción EC

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) incorporó una nueva herramienta en su sistema en línea que facilita a personas naturalizadas la obtención de su certificación de nacionalidad. A continuación, te vamos a contar todo lo que debes saber para realizar este trámite tan solicitado por estos días.

¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios? Así la obtienes paso a paso por Saime
Venezuela

¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios? Así la obtienes paso a paso por Saime

Dólar BCV hoy, miércoles 11 de febrero: Tasa oficial del Banco Central de Venezuela
Venezuela

Dólar BCV hoy, miércoles 11 de febrero: Tasa oficial del Banco Central de Venezuela

Atención conductores: cronograma de distribución de gasolina del 10 al 15 de febrero en Venezuela
Venezuela

Atención conductores: cronograma de distribución de gasolina del 10 al 15 de febrero en Venezuela

Revisa lo último del DÓLAR BCV este 9 de febrero
Venezuela

Revisa lo último del DÓLAR BCV este 9 de febrero