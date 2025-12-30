La empresa estatal Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa), adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, dio a conocer al público en general y a los usuarios frecuentes el cronograma de operaciones previsto para el fin de 2025 y el comienzo de 2026 en Venezuela. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

Fin de Año y Año Nuevo: conoce AQUÍ el horario especial del Sistema SITSSA

Con la finalidad de permitir el descanso del personal operativo y realizar labores de mantenimiento preventivo en las unidades, Sitssa anunció que suspenderá la prestación del servicio comercial los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

La suspensión momentánea de las operaciones abarcará todas las rutas urbanas, además de los servicios interurbanos que enlazan a la capital con las regiones oriental y occidental del país, los cuales operan desde los terminales terrestres de La Bandera y el Terminal de Oriente.

¿Cuándo se reinician las operaciones?

A partir del viernes 2 de enero de 2026, la operadora restablecerá de manera plena sus rutas y salidas, volviendo a operar bajo su esquema regular de atención. Desde la gerencia de Sitssa se hace un llamado a los pasajeros a planificar con antelación sus desplazamientos y adoptar las previsiones necesarias, a fin de evitar inconvenientes durante el período festivo.

¿Cuál será el horario especial para el Metro de Caracas?

De igual manera, la empresa estatal Metro de Caracas anunció un ajuste en el funcionamiento de su red urbana y subterránea con motivo del cierre de 2025 y el inicio de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el martes 31 de diciembre el servicio estará disponible desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En tanto, el miércoles 1 de enero de 2026, las operaciones comenzarán a las 9:00 a. m. y se mantendrán activas hasta las 9:00 p. m.

