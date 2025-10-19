En medio de gran fervor católico, finalmente el Papa León XIV hizo oficiales las canonizaciones de tanto Carmen Rendiles como José Gregorio Hernández, el conocido “médico de los pobres” que protagoniza historias de sanación atribuidas por los fieles. Los nuevos santos a los cuales nos referimos, hoy llaman la atención debido a su nacionalidad, y orígenes sudamericanos, siendo los milagros que habrían realizado aquellos cuyos relatos evidencian instantes de suma espiritualidad ocurridos durante la última década.

ESTOS SON LOS MILAGROS QUE SE LE ATRIBUYEN A LA MADRE CARMEN RENDILES Y JÓSE GREGORIO HERNÁNDEZ, LOS NUEVOS SANTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA

Sudamérica ha despertado con una noticia que alegra a los fieles devotos venezolanos sobre todo, y es que de manera oficial, el acto de canonización para proclamar santos a la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, termina por elevarlos a los altares supremos de la Iglesia católica.

La mañana del domingo 19 de octubre para América Latina, el Papa León XIV dirigió la multitudinaria misa que congregó a miles de personas en la Plaza de San Pedro, siendo efectivamente el escenario donde ambos beatos fueron glorificados tras largos años de milagros atribuidos.

Con respecto a las acciones puntuales que terminaron salvando vidas, y fueron realizadas por parte de la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, resulta importante darte a conocer la historia de Yaxury Solórzano, la niña que en marzo de 2017 recibió un disparo en la cabeza, y sobrevivió de manera prodigiosa e inexplicable.

Así lo relatan plataformas como la de Radio Fe y Alegría Noticias, entorno a la mano divina del “médico de los pobres” que habría intercedido por su recuperación, y logrado así que 3 años después El Vaticano lo reconociera oficialmente como un milagro.

La familia de Yaxury Solórzano oró con profunda devoción pidiéndole a José Gregorio Hernández que la niña venezolana con apenas una década vivida, volviera a ser la misma de antes.

De manera inexplicable para los especialistas, ella terminaría saliendo del hospital completamente sana, caminando y hasta hablando con normalidad luego de que el diagnóstico médico reportaba discapacidad motriz, lingüística, pérdida de memoria y visión si lograba sobrevivir al impacto de bala sobre la zona temporoparietal derecha de la cabeza.

Con respecto a los milagros atribuidos a la Madre Carmen Rendiles, la otra santa venezolana tras canonización del Papa León XIV, el hecho más resaltante tiene como protagonista a Trinette Durán, la médico de profesión cuyo accidente luego de recibir descarga eléctrica en su brazo derecho mientras atendía operación, obtendría su mediación para recuperar la movilidad sin explicación científica.

“Me vieron médicos de todas las religiones, de todas las especialidades porque hasta hebreos me atendieron”, revelaba la doctora con 40 años de graduada, y acerca de la difícil situación que pudo afrontar gracias a las fervientes oraciones dirigidas a la fundadora de la Congregación Siervas de Jesús.

Tras pasar periodo de días donde ni el presidente de la Sociedad venezolana de cirugía de la mano logró mitigar sus dolencias o eliminarlas por completo, final y milagrosamente Trinette Durán volvería a movilizarse sin inconvenientes para salvar la vida de personas afectadas así como la Madre Carmen Rendiles lo hizo con ella.

EL VATICANO SE EXPRESA TRAS CANONIZACIÓN DE LA MADRE CARMEN RENDILES Y JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Venezuela es un solo de regocijo tras la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, los nuevos santos de la Iglesia católica y primeros habiendo nacido sobre dicho territorio sudamericano.

A través de página web tomando declaraciones del arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, y el Obispo Auxiliar de la misma ciudad, Carlos Márquez, El Vaticano no ha dejado pasar la oportunidad para referirse a dicho acto que fuera aprobado por el Papa Francisco, y hoy da la vuelta al mundo reconociendo los milagros atribuidos a ambos beatos.

"Nuestro pueblo venezolano vive momentos difíciles, momentos de polarización, momentos de conflictos, momentos donde esta polarización se ha radicalizado, a nivel político, nivel social, con una grave crisis económica, pero nosotros creemos que es un gran regalo de Dios que la canonización de los dos primeros santos acontezca en el medio de este Año Jubilar, Año de la Esperanza“, remarca uno de los líderes católicos del país sudamericano en diálogo concedido a Radio Vaticana / Vatican News, expresando además que tanto José Gregorio Hernández como la Madre Carmen “atraviesan todas las barreras políticas, sociales, económicas y diría hasta religiosas, porque son el símbolo de lo mejor de los venezolanos”.

Como parte de las virtudes de ambos beatos canonizados el 19 de octubre, el Obispo Auxiliar de Caracas hace hincapié en mencionar que ellos son “íconos de la verdadera venezolanidad”, y dignos de imitar en tiempos donde el conflicto se acentúa, pero sin dejar de perder la esperanza de un futuro mejor apostando por la fraternidad, entre otras capacidades orientadas hacia los más necesitados.