Dólar BCV en Venezuela hoy, jueves 26 de marzo de 2026. ¿A cuánto está el dólar BCV? Revisa la más reciente cotización del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV), es decir, la tasa exacta del billete. El tipo de cambio del dólar estadounidense es importante para la economía venezolana porque ayuda a establecer una equivalencia entre ambos billetes. Esta cotización se emplea para facilitar el flujo de la economía entre monedas/billetes de distintos países y así realizar transacciones, pagos efectivos y otros servicios, sin ningún tipo de problema.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV en Venezuela: Revisa la cotización de hoy | Foto: Composición EC

¿Cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela?