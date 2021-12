WhatsApp: ¿en qué modelos de celulares dejará de funcionar la app el 2022?

WhatsApp, para el 2022 ya no funcionará en varios dispositivos móviles. La aplicación de mensajería instantánea está en constante actualizaciones y medida que cambia su versión también deja de funcionar en algunos modelos de celulares. Para el próximo año la decisión afectará a millones de celulares de marcas Samsung, LG, Sony, Huawey y iPhone, entre otras.

Este aplicativo es propiedad de Meta y es utilizada por 2.500 millones de personas a diario para comunicarse, siendo la favorita y más usada a nivel global. Ahora la app dispuso una serie de requisitos para que los celulares puedan descargarla.

Según informó la empresa, a partir del 2022 una nueva lista de teléfonos no cumplirán con las exigencias respecto a los sistemas operativos móviles. Ésta incluye a dispositivos con Android 4 y iOS 10 o versiones anteriores que no podrán utilizar la app.

LOS MODELOS DE CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP

- Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite - Samsung Galaxy Trend II - Samsung Galaxy S3 mini - Samsung Galaxy Xcover 2 - Samsung Galaxy Core - Samsung Galaxy Ace 2

- LG: LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II - LG Optimus F3Q

- Sony: Sony Xperia M

- Huawei: Huawei Ascend G740 . Huawei Ascend Mate . Huawei Ascend D2

- Apple: iPhone 6S (128GB) . iPhone 6S (16GB) . iPhone 6S (32GB) . iPhone 6S (64GB) . iPhone 6S Plus (128GB) . iPhone 6S Plus (16GB) . iPhone 6S Plus (32GB) . iPhone 6S Plus (64GB).

- Otras marcas: Archos 53 Platinum - HTC Desire 500 - Caterpillar Cat B15 - Wiko Cink Five - Wiko Darknight - ZTE Grand S Flex - Lenovo A820 - ZTE V956 - UMi X2 - Faea F1 - THL W8 - ZTE Grand X Quad v987 - ZTE Grand Memo.

¿CÓMO SEGUIR UTILIZANDO WHATSAPP?

Si tu móvil es uno que integra la lista negra y tiene pocas probabilidades se seguir enviando mensajes instantáneos a tus contactos, existe un truco que te permitirá usar la app en modelos no compatibles. Aunque este método sólo está disponible en Android.

Debes ingresar a la web www.whatsapp.com/android. En ese sitio encontraras un botón que dice “Download now”. Al pulsarlo se descargará WhatsApp en su dispositivo no compatible.