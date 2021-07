Los protagonistas de la nueva versión de ‘Spider-Man’, Tom Holland (25) y Zendaya (24) fueron vistos besándose en un auto, después de pasar el día juntos, según podemos ver en las fotos captadas por Page Six.

Si bien ellos nunca confirmaron que la relación haya ido más allá, las imágenes conseguidas por Page Six dicen todo lo contrario.

Zendaya, Tom Holland finally confirm they're dating with steamy car makeout https://t.co/kIde61l93Y pic.twitter.com/Uqgc1Tl3nC — Page Six (@PageSix) July 2, 2021

La pareja fue vista sonriendo y actuando totalmente amorosos mientras estaban en el auto. Tom tomó delicadamente el rostro de Zendaya para darle un cariñoso beso. Ambos fueron captados estacionados en el vecindario de Silver Lake en Los Ángeles, donde reside la madre de la actriz, Claire Stoermer, quien también fue vista con ellos durante el día, sostuvo la revista People, que aún espera el pronunciamiento de los artistas.

La madre de la actriz, Claire Stoermer, junto a Tom Holland y Zendaya. (Foto: Page Six)

Los rumores de ‘Tomdaya’ han circulado durante años. En el 2017, la pareja negó que su conexión fuera romántica. “Empezaron a verse mientras rodaban. Han sido muy cuidadosos de mantenerlo lejos del escrutinio público, pero han tomado vacaciones y han pasado juntos el tiempo que han podido”, publicó entonces People.

Los actores se tomaron las suposiciones con humor. Zendaya lo llamó “uno de sus mejores amigos” y atribuyó la cercanía que tienen al trabajo, a las constantes giras de prensa y a que hay muy poca gente que pueda entender eso cuando se tiene apenas 20 años.

Ton Hollad y Zendaya fueron captados juntos en un auto en Los Ángeles. (Foto: Page Six)

Mientras tanto, Holland le da a Zendaya el mérito de haberlo ayudado muchísimo con los aspectos más difíciles de la fama. Admitió que a veces los fanáticos lo percibían como grosero, pero que no era intencional, y que la actriz le enseñó a cambiar totalmente su manera de conducirse en público.

Solo cinco meses después, Page Six captó a los actores en la ubicación de Bobby Van’s Steakhouse en Central Park South en la ciudad de Nueva York, donde los espectadores dijeron que Holland “encantó a los padres de Zendaya”.

Con la tercera película de ‘Spider-Man: No Way Home’, programada para llegar a los cines a finales de este año, todo parece haber funcionado bien para ‘Tomdaya’, que parece tener un poco más de tiempo. Los representantes de Zendaya y Holland no han respondido los comentarios.

De esta manera, se hace realidad los sueños de algunos fans de ambos actores, que esperaban la consolidación del romance desde que compartieron pantalla por primera vez en la película ‘Spider-Man: Homecoming’. Actualmente, ambos intérpretes se encuentran grabando ‘Spider-Man: No way home’.

VIDEO RECOMENDADO:

Recordamos la trayectoria de Black Widow (La viuda negra) en todo lo que va del Universo Cinematográfico de Marvel a puertas del estrenó de su nueva película que marca el inicio de la cuarta fase. (Fuente: América TV)