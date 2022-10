Los últimos años evidencian que existe una tendencia en comprar las SUV’s. En ese sentido, tanto la Honda CR-V como Mazda Cx-5 son dignos representantes de lo que prefiere el público. Para ajustarnos a la objetividad, se utilizan las fichas técnicas 2023 brindadas por la página de cada fabricante.

Ahora, la lógica indica que se utilicen las mejores versiones de cada uno de estos vehículos; sin embargo, Honda ya lanzó una versión híbrida del CR-V y no es preciso confrontarla con un rival que aún no implementa esta tecnología en sus autos. Por ello, se confrontan las versiones tope de gama que no sean híbridas, así por el lado de Honda se utiliza la CR-V EX-L, y en el caso de Mazda, la CX-5 Signature.

Respecto a su motorización, tienen una motorización con prestaciones diferentes. Si bien, ambos vehículos llevan un turbocompresor en el motor, las cilindradas son muy distintas. Mientras que la CR-V carga un motor 1,5 turbo que desarrolla 190 Hp, Mazda incorpora un motor 2,5 turbo que entrega 228 Hp. Este dato evidencia un diferencia positiva de casi 40 Hp para el Mazda, que además alcanza toda su potencia a una menor revolución.

De momento hay diferencias claras; pero esta se acentúa más con el torque. La CX-5 desarrolla generosos 420 Nm a 2.000 rpm y la CR-V consigue 242 Nm entre 1.700/6.000 rpm. Es decir, hay una diferencia positiva de casi 200 Nm para el Mazda que le permiten una holgada ventaja a nivel performance. Ni si quiera la versión Sport Touring Hybrid del CR-V alcanza esa cifra, pues el combinado de sus motores generan 334 Nm.

Honda CR-V EX-L 2022 Mazda CX-5 Signature 2022 Motor 1,5 liitros turbo 2,5 litros turbo Potencia 190 a 6.000 rpm 228 a 5.000 rpm Torque 242 Nm a 1.700/6.000 rpm 420 Nm 2.000 rpm Transmisión CVT Automática Suspensión Delantera McPherson, trasera de articulación múltiple Delantera McPherson, trasera Multilink Dimensiones 4.693 mm de largo, 1.689 mm de alto y 1.866 mm de ancho 4.575 mm de largo, 1.680 mm de alto y 1.712 mm de ancho Peso 1.648 kg 1.712 kg Capacidad de

maletero 497 litros 471 litros Seguridad 10 airbags 6 airbags Multimedia Pantalla táctil 9″ Pantalla táctil 8″ + Commander

La CR-V tiene una transmisión CVT, en cambio Mazda lleva una caja automática de seis velocidades. Ya con el peso del sistema AWD en ambas camionetas, el peso difiere en cerca de 60 kg; la CR-V EX-L pesa 1.648 kg y la Mazda Cx-5 Signature 1.712 kg.

Mazda CX-5 carga un motor 2.5 turbo / Mazda

En materia de seguridad, en ambas versiones los vehículos cargan airbags frontales, laterales y de cortina; sin embargo, la CR-V incluye airbags de rodilla para el conductor y pasajero delantero. Además, dentro del habitáculo también resalta el gran equipamiento que ofrecen ambas SUV’s como el cargador inalámbrico, sunroof, asientos y volantes, sistema de aire acondiconando bizona, entre otras bondades

Estas camionetas tienen grandes diferencias y a la vez grandes similitudes. Llevan una muy buena equipación y son muy buena alternativa en este segmento de vehículos. Mazda Cx-5 resalta por el gran performance de su motor, mientras que la CR-V por el gran espacio interior que ofrece en su habitáculo.