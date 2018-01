Una locura: convierten un Mazda MX-5 en un Ford Mustang de 1965

La creatividad de las personas no tiene límites. Y más aún cuando se trata de hacer réplicas de autos. Esta vez nos enteramos de que un Mazda MX-5 NA de 1997 fue modificado para obtener la apariencia de un Ford Mustang de 1965.

El encargado de hacer dicha barbaridad (o genialidad) fue Bill Carnes, un mecánico de Florida especializado en el trabajo de carrocería del modelo Ford Mustang. El hombre se enamoró tanto de la primera generación del ‘pony car’ que decidió que su deportivo japonés se asemeje a dicha apariencia.



Los especialistas de Mustang 360° aseguran que se trata de un trabajo impecable, puesto que ningún elemento del chasis del Mazda MX-5 fue cortado ni modificado. Por el contrario, Bill Carnes tuvo el milimétrico trabajo de crear un kit de carrocería capaz de encajar en las dimensiones de su auto.

El auto viene siendo ofrecido en Autotrader por precio cercano a los US$ 10 mil. (Fotos: Autotrader). difusión

La parte mecánica del Mazda MX-5 también se mantiene intacta. Por lo tanto, esta réplica del Ford Mustang esconde un motor 4 cilindros de 1.8 litros que desarrolla 128 HP. Se trata del espíritu japonés escondido bajo el capó de un auto americano.



Para sorpresa de muchos, esta réplica de Ford Mustang no es la única existente. Carnes y su socio, John Schoeller, se han encargado de fabricar algunas unidades más para ponerlas en venta. Y esta en particular, ofrecida en Autotrader, está siendo ofrecida por US$ 10 mil.



