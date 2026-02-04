Cuando pensamos en adquirir un vehículo capaz de acompañarnos en rutas complicadas, largas travesías o viajes familiares fuera del asfalto, una camioneta 4x4 se convierte en una gran aliada. Sin embargo, para aprovechar plenamente su potencial y garantizar la seguridad en todo momento, es fundamental contar con los accesorios adecuados.
Estos elementos no solo protegen el vehículo, sino también a todos los ocupantes, especialmente cuando nos enfrentamos a terrenos desafiantes o condiciones climáticas cambiantes. En este artículo elaborado por Jeep, exploraremos los accesorios más importantes para una camioneta 4x4, aquellos que realmente marcan la diferencia al momento de conducir con confianza.
Los siguientes accesorios son considerados esenciales para cualquier conductor que desee mantener un estándar elevado de seguridad al manejar una 4x4:
1. Kit de emergencia completo
Todo vehículo que enfrente rutas complejas debe contar con un kit de emergencia que incluya:
- Botiquín de primeros auxilios
- Linterna potente o frontal LED
- Triángulos de seguridad y chaleco reflectante
- Herramientas básicas (llave inglesa, alicates, destornilladores)
- Manómetro portátil para medir presión de llantas
Este kit permitirá atender situaciones simples sin depender necesariamente de asistencia externa.
2. Extintor certificado
Un extintor de tamaño mediano y con vigencia actualizada es fundamental. En caminos alejados o zonas rurales, puede marcar la diferencia ante un incidente inesperado.
3. Kit de desatasco (eslingas, grilletes y guantes)
Cuando la camioneta queda atascada en arena, barro o nieve, este conjunto de herramientas se vuelve esencial. Las eslingas de arrastre de alta resistencia y los grilletes metálicos permiten liberar el vehículo de forma segura.
4. Placas de tracción (traction boards)
Son imprescindibles para zonas arenosas o lodosas. Proporcionan agarre adicional a las llantas cuando el suelo no ofrece estabilidad, evitando quedar varados.
5. Compresor de aire portátil
Permite ajustar la presión de las llantas según el terreno. Por ejemplo, disminuir la presión en arena mejora la tracción, mientras que aumentarla es necesario para carreteras asfaltadas.
Asimismo, los expertos de Jeep añaden algunos accesorios adicionales como, barras LED auxiliares, snorkel para la admisión elevada, elevación de suspensión, entre otros. Estos elementos permitirán mejorar la visibilidad y maniobravilidad para una toma decisión rápida y segura.
