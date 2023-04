HBO ha confirmado oficialmente que está produciendo un spin-off de “Game of Thrones” basado en los libros “Dunk and Egg” de George R.R. Martin. La serie sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg), 90 años antes de los eventos de “Canción de Hielo y Fuego”. Actualmente, la serie se titula “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”. La serie será escrita y producida por Martin, así como por Ryan Condal, Vince Gerardis e Ira Parker, todos veteranos de “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

El anuncio del spin-off se hizo durante la presentación de Warner Bros. Discovery para la prensa e inversores el 12 de abril, en la que también se reveló que el servicio de streaming combinado HBO Max y Discovery+ se conocerá simplemente como Max. Esta noticia llega poco más de dos años después de que Variety informara exclusivamente que la serie estaba en desarrollo.

“A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” es el último proyecto basado en Westeros en HBO. Tras el éxito global de “Game of Thrones”, la cadena se movió para desarrollar una serie de programas ambientados en el mundo creado por Martin. De los numerosos proyectos anunciados como en desarrollo a lo largo de los años, el único otro que avanzó antes de este fue “House of the Dragon”. Ese espectáculo estrenó su primera temporada en agosto de 2022, obteniendo una renovación rápida para la segunda temporada menos de una semana después de su lanzamiento. La temporada 2 está actualmente en producción.

Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, estaban Sir Duncan el Alto y su escudero, Egg.

Con la producción ejecutiva de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha sido confirmada como serie. pic.twitter.com/oQ7l7PN2Ah — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) April 12, 2023

Martin ha publicado tres novelas cortas en la serie “Tales of Dunk and Egg” hasta la fecha: “The Hedge Knight” en 1998, “The Sworn Sword” en 2003 y “The Mystery Knight” en 2010. Las tres novelas cortas se recopilaron y publicaron juntas como “A Knight of the Seven Kingdoms” en 2015. La serie se ambienta en una época en la que la línea Targaryen aún tenía el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no había pasado de la memoria viva. Grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.