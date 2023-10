El actor de la franquicia “Jurassic Park”, Sam Neill, tiene 76 años y cáncer a la sangre. Es el reto más grande de su vida, pero lo enfrenta sin miedo a morir y sin pensar en el retiro de una vida de actuación en películas de acción y suspenso. Él está “preparado”, como dijo a The Guardian, para conocer el final de su enfermedad.

El actor supera las 150 producciones y, en este momento, continúa laborando mientras enfrenta el linfoma angioinmunoblástico de células T. Es decir, el cáncer que afecta su sistema sanguíneo y que conoce desde hace un año, cuando se lo diagnosticaron.

“No tengo miedo de morir”, dice, “pero me molestaría. Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes? Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar presente para verlo todo maduro. Y tengo mis adorables nietos. Quiero verlos crecer. (...) ¿Pero sobre el hecho de morir? Eso no podría importarme menos”, dijo Neill.

Sam Neill interpretó al paleontólogo Alan Grant en las películas de "Jurassic Park".

En el tiempo del tratamiento por el cáncer, Neill ocupó su tiempo escribiendo, algo que se convirtió en un propósito de vida, pero también sintió que se “encontró sin nada más que hacer”.

“Estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana, la amistad y todas esas cosas. Y, de repente, me vi privado de eso. Y pensé: ‘¿qué voy a hacer?´”, comentó a la periodista Lucy Clark de The Guardian.

El actor neozelandés Sam Neill habló acerca de su enfermedad. (Foto: AFP)

Aún no hay confirmación del nombre, pero Neill aseguró que está escribiendo un libro, ya que la escritura se ha vuelto su nuevo cable a tierra. Asimismo, aseguro que no es un texto sobre cáncer. “No los soporto”, comentó. Si no, se trata de un “hilo en espiral” de sus memorias en los set de rodaje y recuerdos de su infancia que son muy importantes para él.

Neill, hoy una persona soltera, también dijo que afrontó una etapa difícil el año pasado. Se separó en 2015 de la actriz Noriko Watanabe, con quien tiene una hija, Elena. Está divorciado de la activista medioambiental y autora neozelandesa Lisa Harrow. De esa unión, nació su hijo, Tim.