¿Te preguntaste si alguna vez los chicos de “El precio de la historia” fueron estafados? Aquí te traemos la respuesta en una exclusiva que “Saltar Intro” de El Comercio tuvo con Rick y Corey Harrison, protagonistas del show más visto en la historia de History Channel.

Todos hemos visto los capítulo de “El precio de la historia” pero no conocemos mucho sobre su vida detrás de la pantalla, es por eso que Corey nos contó uno de los sucesos más enigmáticos que vivió cuando este era un novato en la casa de empeño.

La historia detrás de la estafa

Corey Harrison empezaba a trabajar en “Gold and Silver Pawn Shop”, la tienda de empeño que en esos momentos era liderada por el “Viejo” Richard Harrison y su padre Rick Harrison. Es así que este, por creer saber mucho, terminó siendo estafado por relojes Rolex y por más de 27 mil dólares.

“Tengo una gran historia para contar. Yo he crecido en la tienda y asumí que sabía más de lo que en realidad sabía. Una vez cuando trabajaba en el turno de noche me convertí en la persona de Las Vegas a la que le podías vender un falso Rolex, esto duró como una semana, compré como 10 o 12 relojes. Y este es un beneficio que yo tuve por ser parte de la familia, porque a cualquier otro lo hubieran despedido. Pero sí, habré gastado como 27 mil dólares en Rolex falsos… Y yo pensaba que había hecho un gran trato y tal. Pero te juro que ahora puedo a ojos cerrados decirte cuándo un Rolex no es real. Me aseguro de eso”, contó Corey en un encuentro con Saltar Intro en Santiago de Chile, a donde llegó junto con su padre para una campaña de Falabella.com.

El hecho no volvió a repetirse ya que tanto Corey como los demás miembros de “El precio de la historia” aprendieron que ante la duda, siempre es bueno llamar a algún experto que los ayude a verificar la veracidad de los artículos que llegan a la tienda.

¿Dónde ver “El precio de la historia?

Todos los capítulos del programa donde salen Rick y Corey Harrison los puedes ver a través de su canal de YouTube de “Pawn Starts” y también a través del canal de televisión History Channel.

¿Quiénes son los protagonistas de “El precio de la historia?

Rick Harrison

Corey Harrison

Chumlee

