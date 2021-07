Conforme a los criterios de Saber más

La diversidad del Perú se expresa en la cualidad dúctil de su música, susceptible de ser creada y recreada mil veces, según la visión personal del intérprete. Un vals en la voz de Eva Ayllón no es el mismo que en la de Julie Freundt. Cada versión es una lectura nueva, propone algo distinto. Lo mismo sucede con el fenómeno de las remezclas electrónicas en las que un DJ o productor toma una fuente (una melodía, un ritmo conocido) y lo remezcla, lo destruye y reconstruye hasta darle otro matiz, un aire nuevo, quizá más contemporáneo.

Remezcla/Pe es ejemplo de ello. Es un disco de reciente aparición en el que música peruana destacada, sobre todo de la hecha en los últimos tiempos aunque también de la vieja guardia, es sometida a minuciosa revisión por parte de un conjunto de DJs y productores locales de diversas partes del globo.

Es el caso de la cantautora La Lá, cuyo single del 2021, Milagros, es remezclado por la artista electrónica local DJ Shushupe; La Cumbia del Amor, de Mauricio Mesones, sometida a inspección por el productor musical argentino El Remolón; Los Pihuichos de la Selva, repensados por el español Akkan, y varios más.

El disco se completa con música peruana de artistas como Renata Flores, Saturnino Pulla, Danitse, Hit La Rosa, Liberato Kani, Juan Medrano Cotito, Silvia Falcón, Cumbia All Stars, Miguel Ballumbrosio, Rolin Agustín, La Patronal y Marco Campos, y ha sido posible gracias a la Unión Europea en Perú, la red de centro culturales europeos en Perú-EUNIC y la Alianza Francesa, con la producción de la agencia Selvámonos.

Por parte de la cantera de DJs y productores a cargo de las remezclas están MIKONGO (Miki Gonzalez), Lara Nuh, QQQEQA, Maribel Tafur y Shushupe, y los extranjeros El Remolón (AR), Bial HClap (MX), Carla Valenti (CL), Barda (AR), Naoba (NI), Deela (DE), Rokeya (IT), La Dame (FR/BE), Waqay (FR) y Akkan (ES).

Sobre el futuro de la música peruana luego de este bicentenario, Miki González (Mikongo), uno de los productores convocados, ha declarado: “Si me proyecto veinte años atrás ha habido tantos cambios que me parece que la música que se haga en el futuro tendrá como base la identidad de la cultura peruana. Creo que será una fuerte tendencia que no se irá hasta consolidarse”.

Artistas peruanos que participan en Remezcla/Pe (Foto: Difusión)

Por su lado, DJ Shushupe afirma que la escena musical peruana va a tener nuevos artistas que destacan el género world music. “Los músicos van a seguir trabajando en nuestras raíces y, en el caso de los DJ, reinterpretando y fusionando con beats electrónicos que harán que esta fusión tenga un lenguaje más universal”. //

Puedes ver el link del video reel abajo