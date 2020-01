Es común oír a peruanos decir que aquí hablamos el mejor castellano de Latinoamérica. Que el nuestro es un acento neutro. Se lo decimos hasta a extranjeros, ante el pasmo de estos, con un orgullo equiparable al que embarga cuando citamos ese supuesto concurso mundial de himnos en el que el nuestro quedó segundo, por debajo de La Marsellesa.

Si lo segundo es una leyenda urbana, es decir un cuento no demostrable -aunque repetido-, lo del acento es una afirmación falsa.

Sucede que no percibimos cómo hablamos porque estamos demasiado familiarizados con nuestra especial forma de pronunciar, nuestro cantadito. “El peruano no habla con acento neutro. Obviamente, la gente cree que sí o que es menos marcado. No solamente no tenemos acento neutro, sino que tenemos varios acentos. En Lima solamente tenemos varios dependiendo de qué parte somos, del estrato o la familia”, dice Micky Bane, profesor de dicción y acento neutro en la Escuela de Doblaje Torre A.

Equipo de Torre A Doblaje que se dedican a la Industria del doblaje de películas en el Perú. En la foto de izq a der: Micky Bane, Pilar Soto, Victor Luperdi, Javier Jugo y Juan Diego Polanco.

Según Bane, para poder hablar con acento neutro, como el que se escucha en las películas, hay que pronunciar todas las consonantes, todas las vocales, y no alargarlas, cosa que no se hace en Perú. “Uno se puede encontrar con gente que habla “Sí, manyaaas? [alargando la letra A]” y otros que dicen: “oe, jala gente pa´ la jato y vaos pa unas chelitaaas”. Eso está muy lejos de ser acento neutro. Para tener acento neutro hay que aprenderlo. Y se aprende desde cero”.

El acento neutro vendría a ser a fin de cuentas un acento artificial, un estándar que no existe más que en las películas y series. Por eso, una persona normalmente no se da cuenta, por poner un ejemplo, que una serie como Rick y Morty está doblada en Venezuela, si sus actores de voz no hablan como venezolanos.

¿Existe el acento peruano?

¿Qué caracteriza al acento peruano?

Los actores de esta rama trabajan para ocultar su acento de origen, de forma que sus trabajos puedan ser oídos en otras partes de Latinoamérica sin llamar demasiado la atención. “En el Perú es común que te comas las S o las D o las B u otras consonantes intermedias", anota Javier Jugo, que trabaja como actor de voz de Torre A. En su versión, es muy difícil encontrar a alguien que diga “Vamos a comer pescado”. Lo que dicen sonaría a “vao a coer pescao”.

Por su parte, Roberto Valdivieso, director de doblaje de películas en Big Bang Sound, opina así: “el acento peruano sí existe, no es como esas personas que dicen que el peruano no tiene acento como el de los mexicanos, los argentinos, los chilenos, venezolanos. O que es nuestro español es más limpio, puro y entendible. No es cierto".

Roberto Valdivieso, de la empresa de doblaje de películas Big Bang Sound.

Lo que caracteriza, según Valdivieso, al acento peruano, en cuanto a dicción, es comerse las S, las D. “Decimos vamo en lugar de vamos. Decimos hablao en lugar de hablado. Y también está la forma cómo terminamos las palabras, cómo alargamos las últimas sílabas”, dice.

Para Bane, de Torre A, al final es cosa de creencias. “En Bogotá también creen que tienen acento neutro, pero no. El acento neutro es artificial. Existe solo para las producciones audiovisuales, pero nadie nace hablando neutro. No existe Neutrolandia. Decimos “vamooos”, que nos genera un cantito, o claaaaro, manyaaa, alucinaaa. No decimos “Mi viejo trabajaba”, sino "mi iejo traajaba”.

¿Los peruanos tenemos acento neutro?

El acento de los peruanos (Video: Somos)

¿Es posible zafarse de esa forma tan peruana de hablar? Los expertos piensan que sí, aunque aclaran que no es la forma natural en que hablamos las personas cotidianamente y por eso mismo podría sonar un poco extraño. Como dice Javier Jugo, “Cuando eres consciente de que te comes la des, la eses, cuando eres consciente de eso, solo ahí es que puedes desenchufar esa parte y empezar a hablar como un actor de voz”. //