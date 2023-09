El Día del Programador se celebra cada 13 de setiembre, para homenajear a todos aquellos que trabajan para que las páginas web, las aplicaciones y nuestros dispositivos electrónicos, entre otras cosas, funcionen a la perfección.

Se trata de una fecha que nació en Rusia, por una petición del programador Valentin Balt. Este empleado de la compañía de diseño web Parallel Technologies quería lograr que el festejo caiga en el día 256 del año, ya que este es el número de combinaciones diferentes que se pueden representar con un código de ocho bits, la unidad mínima de información que procesa una computadora (en 0 y 1). Por eso, la celebración varía entre el 13 de septiembre o el 12 de septiembre, si es un año bisiesto, como fue el caso en 2020.

El 24 de julio de 2009, el Ministro de Comunicaciones de Rusia redactó un borrador de ley para crear la nueva festividad, el Día del Programador. El 11 de septiembre de 2009, el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, firmó el decreto.

¿Qué hace un programador y cuántos tipos existen?

Aunque el trabajo de los programadores puede abarcar distintos sectores, el punto en común es que están a cargo del software de un determinado producto. Esto se logra al escribir, depurar y mantener el código fuente de un programa informático, que ejecuta el hardware del soporte sobre el cual se desarrolla. Para eso, deben saber utilizar lenguajes de programación, entre los que algunos de los más populares son Javascript, Python, C, C++ y C#.

Por esto, los programadores también son conocidos como desarrolladores de software, aunque estrictamente estos forman parte de un equipo de personas de distintas especialidades.

Dentro de lo que es el desarrollo web, existen tres perfiles: Front End, Back End y Full Stack. Aunque tienen características diferentes, no son excluyentes, ya que abordan necesidades y aspectos diferentes dentro de la programación.

Front End : se relaciona con la accesibilidad del usuario dentro del programa, y están a cargo de definir las fuentes, colores y otros aspectos externos del producto en el que trabajan, además de atender los pedidos del cliente y garantizar el funcionamiento correcto de la experiencia del internauta dentro de la misma.

: se relaciona con la accesibilidad del usuario dentro del programa, y están a cargo de definir las fuentes, colores y otros aspectos externos del producto en el que trabajan, además de atender los pedidos del cliente y garantizar el funcionamiento correcto de la experiencia del internauta dentro de la misma. Back End : es quien se encarga de convertir los movimientos que los usuarios puedan tener sobre la página en acciones que ejecute el servidor del programa. Por eso, como definen desde la escuela tech Keep Coding , “deben formarse como desarrollador de aplicaciones web o como desarrollador de aplicaciones multiplataforma y estudiar los diferentes lenguajes de programación que pueden ser necesarios para desarrollar su trabajo”.

: es quien se encarga de convertir los movimientos que los usuarios puedan tener sobre la página en acciones que ejecute el servidor del programa. Por eso, como definen desde la escuela tech , “deben formarse como desarrollador de aplicaciones web o como desarrollador de aplicaciones multiplataforma y estudiar los diferentes lenguajes de programación que pueden ser necesarios para desarrollar su trabajo”. Full Stack: está a cargo de velar tanto por el aspecto externo como interno del proyecto en que trabaja, por lo cual deben tener conocimiento de todas las categorías relacionadas con cómo funciona la web. Esto les permite lidiar tanto con los pedidos de los clientes como conocer las necesidades del servidor y la factibilidad de cumplirlas.

GDA / La Nación / Argentina