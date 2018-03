El Mobile World Congress (MWC), la principal cita mundial de la tecnología móvil cerró sus puertas, tras una semana de revelar al mundo los principales avances de la industria. Sin embargo, gran parte del protagonismo también se centró en los avances del 5G.



Autos que se conducen solos, realidad virtual, ciudades inteligentes, nuevos procedimientos quirúrgicos, transporte más seguro, comunicación instantánea y robots que cumplen tareas cada vez más complejas, son solo algunos de los atributos que ofrece esta tecnología.

(Foto: Reuters) Automóvil conectado a 5G que se exhibió en el stand de Saudi Telecom Company durante el MWC. (Foto: Reuters) reuters

--- ¿Cómo funciona el 5G? ---



Al igual que las anteriores tecnologías móviles, el 2G (o GSM), 3G y 4G, el 5G se basa en frecuencias de radio, las mismas que se usan para la televisión, los walkie-talkies, el Wi-Fi o los controles de los garajes.



El 5G hará las conexiones del móvil mucho más rápidas: será unas 10 veces más veloz que 4G, según anticipan los expertos. Eso es suficiente para transmitir un video de "8K" o descargar una película 3D en 30 segundos. (En 4G, tardaría seis minutos).



Pero para estar a la altura de las expectativas, el 5G debe poder apoyarse en una red más densa, lo que implica una multiplicación de las antenas y el despliegue de fibra para conectar los distintos emplazamientos, algo que ya se hace con el 4G.



--- ¿Para qué servirá?---



Para el consumidor, el 5G supondrá un aumento de la velocidad y una mayor facilidad de navegación. El objetivo es responder a la demanda de internet móvil y al incremento del consumo de video en celulares, ya que éste consume mucho ancho de banda.



La industria de las telecomunicaciones también espera que el 5G permita satisfacer la creciente demanda de conectividad vinculada con la digitalización de la sociedad y de la economía.



Y es que el 5G va mucho más allá de los teléfonos inteligentes. Sensores, termostatos, autos, robots y otras nuevas tecnologías se conectarán a la red algún día. Para la actual red 4G sería imposible lograr todo esto. Sin embargo, esta última no se va a desechar, por el contrario, complementará a su sucesora.



Todos estos avances son necesarios para reducir el tiempo de retraso entre los dispositivos y los servidores con los que se comunican. Procedimientos quirúrgicos o vehículos inteligentes no pueden darse el lujo de experimentar retrasos en la transmisión de datos. El 5G ofrecerá dicha velocidad y seguridad.

(Foto: Reuters) El humanoide "5G Robot", presentado en el MWC, utiliza 5G para reflejar los movimientos del operador en tiempo real y realizar tareas de forma remota. (Foto: Reuters) Reuters

--- ¿Quién construye el 5G y cuándo llegará? ---



Los cuatro operadores de telefonía celular en Estados Unidos –Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint– están desarrollando y probando tecnología de red 5G. Además, los fabricantes de chips y principales compañías de equipos de red trabajan en nuevos dispositivos y en la construcción de una red troncal.



El lanzamiento de la primera red comercial 5G está prevista para este año y las previsiones indican que en 2025 habrá unos 1.200 millones de conexiones de este tipo. América Latina comenzará a desplegar la red 5G a mediados de 2020, apenas un año más tarde que en Europa.



Se espera que el próximo año la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas revise el estándar de 3GPP (grupo internacional de asociaciones de telecomunicaciones). Después de eso, las compañías inalámbricas pueden comenzar a comprar y vender equipos 5G bajo la garantía de que todo funcionará en conjunto.



Verizon y AT&T han avanzado ya han avanzado en la prueba de redes 5G. AT&T indicó que comenzará a desplegar la suya este año, aunque prácticamente nadie podrá usarla hasta que los dispositivos compatibles con dicha tecnología lleguen a los estantes de las tiendas.



--- ¿Qué frena su adopción masiva? ---



Aunque no se pone en duda que la red 5G se vaya a desplegar, quizás nunca lo sea para responder a todos los casos previstos. Y a pesar de que algunos operadores dicen que empezará a desplegarse a finales de 2018, cuando se materializará de verdad será a partir de 2020, gracias a la presencia en el mercado de celulares compatibles con el 5G, algo que aún no ocurre.



Por otra parte, en muchos lugares, Europa incluida, la cobertura 4G aún no se completó. En algunos países africanos apenas está en sus labores. Los operadores se enfrentan por lo tanto a una importante inversión y la prevista para la red 5G lo será aún más.



¿Estará adaptada a todos los usos? Los competidores aseguran que en muchos ámbitos industriales las redes de baja velocidad y largo alcance, que consumen poca energía y transfieren pocos datos, serán suficientes. Ese sería el caso, por ejemplo, de los contadores eléctricos o de los sistemas de geolocalización instantánea.



Para otros, como los vehículos autónomos, los operadores satelitales esperan hacer algo superior a la red 5G.



Más de Tecnología y Ciencias en...