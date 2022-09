Razer ha anunciado el lanzamiento de su mando adaptable Razer Kishi V2 para dispositivos iPhone, un modelo que presentó en julio de este año y que viene a mejorar las especificaciones de su predecesor, Razer Kishi.

La compañía especializada en dispositivos para gaming Razer lanzó el mando físico Kishi en septiembre de 2020, que entonces contaba con dos sticks de control analógicos, así como una variedad de botones multifunción y un D-pad de ocho direcciones.

El dispositivo, con diseño ergonómico, poseía la certificación MFi (Made For iPhone) y era compatible con Apple Arcade. Además, se podía utilizar con el iPhone 6 Plus y modelos más recientes.

En julio de este año, la marca presentó el sucesor de este mando físico, Kishi V2, producto con el que prometió ofrecer una calidad de uso mejorada y una experiencia fluida.

El Kishi V2 para iPhone incluye microswitches táctiles totalmente nuevos e inspirados en el mando para consolas Razer Wolverine V3. Asimismo, cuenta con los botones multifunción programables y el botón ‘Compartir’, que permite realizar capturas de imágenes fijas o clips de vídeo.

Asimismo, incorpora un diseño simplificado y mejorado del puente, que proporciona una sensación más estable y un agarre cómodo. Además, es compatible con iPhone 13 Series, iPhone 12 Series y generaciones más antiguas: desde iPhone 11 Series, iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 8 y 8 Plus hasta iPhone 6S y 6S Plus, iPhones SE de 1ª y 2ª generación, pasando por iPhone 7 y 7 Plus.

Este mando ya está disponible por 200 dólares y se puede adquirir tanto a través de la página web de Razer como en tiendas Razer Stores en mercados seleccionados.