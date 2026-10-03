Por Redacción EC

Desde las aulas de todo el país llega un nuevo cambio que modificará la manera en que los estudiantes utilizan sus celulares durante la jornada escolar. El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.º 32385, que fija disposiciones para regular los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos similares. La medida alcanza a instituciones y programas de Educación Básica, tanto públicos como privados. Así, estos equipos deberán sujetarse a nuevas pautas dentro del entorno educativo.