Desde las aulas de todo el país llega un nuevo cambio que modificará la manera en que los estudiantes utilizan sus celulares durante la jornada escolar. El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.º 32385, que fija disposiciones para regular los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos similares. La medida alcanza a instituciones y programas de Educación Básica, tanto públicos como privados. Así, estos equipos deberán sujetarse a nuevas pautas dentro del entorno educativo.

La disposición fue oficializada este sábado 3 de octubre mediante el Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Las reglas comprenden a escolares de primaria y secundaria, así como a estudiantes de Educación Básica Alternativa y Especial. Entre sus objetivos se encuentra favorecer la concentración, el rendimiento y los aprendizajes durante las clases. También busca disminuir la exposición excesiva a internet, enfrentar el ciberacoso y prevenir riesgos asociados a la salud de los estudiantes.

Aquí te explicamos sobre el reglamento que restringe el uso de celulares en los colegios públicos y privados

Desde las aulas hasta las actividades organizadas fuera del colegio, el uso de celulares tendrá nuevas restricciones durante el desarrollo del servicio educativo. El reglamento dispone que los teléfonos inteligentes y dispositivos similares no podrán utilizarse durante las actividades educativas, incluso cuando estas se realicen fuera del horario habitual o de las instalaciones. Sin embargo, la norma no establece una prohibición absoluta de llevar estos equipos. Existen circunstancias específicas en las que su utilización estará permitida, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Cada institución educativa deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. Cuando existan recursos disponibles, los colegios podrán habilitar espacios destinados a custodiar los teléfonos de los estudiantes. Las reglas sobre la entrega y el tiempo de resguardo deberán figurar en el reglamento interno. Como norma general, la custodia no podrá extenderse más allá de la jornada escolar, aunque ante casos graves o conductas reiteradas el equipo podría ser entregado directamente al padre, madre, tutor o responsable.

También existe una excepción para los estudiantes sobre el uso de su celular en las aulas

Aunque la nueva regulación restringe los celulares durante las actividades educativas, el reglamento contempla cuatro situaciones en las que los estudiantes sí podrán utilizarlos. La primera está vinculada al proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre que el dispositivo tenga una finalidad educativa y aporte al desarrollo de competencias del Currículo Nacional. En secundaria, además, deberá contar con autorización del director o docente responsable. Su uso tendrá que estar previsto dentro de la programación curricular correspondiente.

La segunda excepción busca eliminar barreras que dificulten el acceso, la participación o la permanencia del estudiante en el servicio educativo, previa autorización escrita del director. También se permitirá el uso por razones de salud, discapacidad o tratamiento, siempre que exista el sustento de un profesional de la salud o el certificado correspondiente. Finalmente, los celulares podrán emplearse ante una emergencia que comprometa la vida, integridad, salud o seguridad de estudiantes u otras personas. Así, la norma contempla circunstancias específicas en las que el equipo puede convertirse en una herramienta necesaria.

Estas son otros subtemas de importancia que deben conocer los profesor, estudiantes y padres de familia

1. Los colegios podrán implementar espacios para custodiar los celulares como parte de las medidas para hacer cumplir las nuevas restricciones. Sin embargo, deberán garantizar que los equipos sean conservados y devueltos en buenas condiciones. También tendrán que evitar pérdidas o daños durante el tiempo de resguardo. A la vez, deberán proteger la información personal almacenada en los dispositivos.

2. Para los docentes, el reglamento plantea que el celular tenga principalmente una finalidad pedagógica dentro del aula. Los equipos deberán utilizarse como herramientas que apoyen las actividades de enseñanza y aprendizaje. El uso personal, por regla general, tendrá que realizarse fuera del horario de clases. Solo podrá ocurrir durante ese periodo cuando exista una situación de necesidad o fuerza mayor.

3. Una precisión importante señala que supervisar estas reglas no significa revisar el contenido de los celulares de los estudiantes. Los colegios deberán controlar el cumplimiento de las disposiciones respetando siempre la dignidad y privacidad. Además, el monitoreo no podrá convertirse en prácticas discriminatorias, humillantes u ofensivas. La vigilancia deberá realizarse bajo criterios de respeto hacia los escolares.

4. Las UGEL tendrán a su cargo la supervisión del cumplimiento de la ley y su reglamento en las instituciones educativas. También coordinarán acciones destinadas a promover un uso seguro y responsable de los dispositivos electrónicos. Por su parte, las DRE realizarán seguimiento al trabajo desarrollado por las UGEL en cada región. Además, promoverán alianzas con entidades públicas, municipios y universidades.

¿Qué harán los colegios con su reglamento interno y cuál es el papel que tendrán los padres de familia?

Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, los colegios públicos y privados deberán incorporar sus disposiciones en la primera actualización de sus documentos de gestión. Este cambio se realizará como parte de la revisión anual que corresponde a cada institución educativa. Así, las nuevas pautas sobre el uso de celulares quedarán incorporadas en los reglamentos internos. El proceso marcará una nueva etapa en la organización de la vida escolar.

En los ingresos de los colegios también deberá aparecer un aviso visible que informe sobre la restricción de los celulares durante las actividades educativas. La norma contempla excepciones cuando exista autorización por motivos pedagógicos o situaciones especiales. Fuera de las aulas, padres, madres, tutores y responsables deberán promover un uso seguro de estos dispositivos. Los colegios, además, orientarán a las familias sobre sus riesgos y beneficios, con énfasis en prevenir la sobreexposición a internet y el ciberacoso.

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