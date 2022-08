Solo con la conexión USB: convierte tu celular en un router y brinda internet a tu PC.

¿Se fue el internet en tu casa o estás fuera y no tienes conexión? Hay una solución bastante simple y práctica con la que puedes remediar este problema: comparte internet desde tu celular, no importa si es Android o iPhone. El problema viene cuando tu computadora no cuenta con una tarjeta de red o el WiFi no funciona bien.

No obstante, incluso con esa carencia, puedes seguir utilizando tu teléfono móvil para brindar internet a tu equipo. La mayoría de smartphone –al menos, a partir de la gama media– tienen la posibilidad de compartir internet a través de diferentes métodos, como por ejemplo con una conexión vía USB o a través del Bluetooth.

En esta ocasión lo que vamos a hacer es usar el celular como si fuera un router USB. De tal manera como un router brinda internet a una computadora a través de un cable ethernet, los teléfonos móviles pueden hacer lo mismo si es que se los conecta al equipo a través de un cable USB. Hecho esto, basta con ir a los ajustes del sistema del dispositivo móvil para realizar una configuración muy sencilla.

El único inconveniente que se puede presentar es que no todos los celulares cuentan con esta posibilidad en sus ajustes. En el caso de que sí cuente con esta posibilidad, simplemente se va a tener que realizar la conexión física entre ambos dispositivos a través del cable USB.

Seguidamente se tendrá que activar el acceso a través de los ajustes del móvil. De manera generalizada, este es un ajuste que está dentro de la sección de datos móviles, concretamente, en la sección de internet. Allí se divisará las opciones compartir internet de manera clásica a través de Wifi o mediante la conexión USB. Es esa última opción la que necesitamos.

Con este ajuste ya estarás listo para tener internet. Si deseas verificarlo, a parte de abrir una ventana de Chrome, puedes ir a las opciones de redes de tu computadora. Ahí podrás ver que tendrás una conexión como si estuvieras conectado a tu router a través de un cable Ethernet.

En iOS lo que tienes que hacer es seguir la ruta Ajustes > Punto de acceso personal y activar la opción de Permitir a otros conectarse. Automáticamente se podrá realizar la conexión a través de Wifi, bluetooth y también USB sin tener que dar permisos independientes a todos estos sistemas.