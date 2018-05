Facebook investiga si es viable tener una versión de pago

Facebook analiza la posibilidad de mercado que existe de ofrecer su plataforma sin publicidad a cambio de una suscripción mensual, según informa el sitio especializado "Cnet" citando información de fuentes de "Bloomberg".

Una red social de pago solo sería una posibilidad a tener en cuenta si es que el modelo lograría atraer nuevos usuarios. Es para determinar esto que Facebook está liderando investigaciones de mercado en personas que hasta ahora han rechazado a la plataforma.

Cambridge Analytica aprovechó la información de las personas para influenciar en temas políticos. Del debate generado revivió la idea de tener una versión de Facebook libre de publicidad. (Foto: AFP) Internet

La idea de tener un Facebook de pago ha sido un bulo durante años. Cada cierto tiempo nació un rumor que indicaba que la red social empezaría cobrar a sus usuarios. Pero "Bloomberg" asegura que el supuesto interés se habría generado tras el escándalo de Cambridge Analytica.

"Los planes no son sólidos y pueden no avanzar, de acuerdo con las personas [las fuentes no identificadas]", dijo "Bloomberg" en su reporte. Esto a la vez que Facebook lidia con encontrar soluciones a los posibles problemas de seguridad que pueda encontrar para recuperar la confianza de sus usuarios.

La mensualidad tendría que ser de un valor que compense la pérdida estimada por la publicidad retirada en el News Feed de Facebook. Sobre esto hay que considerar que en 2017 casi el íntegro de las ganancias de la red social se debieron a los anuncios que generaron casi 41 mil millones de dólares.