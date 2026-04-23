Resumen

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Supervisión de las conversaciones de los adolescentes con la IA.
Supervisión de las conversaciones de los adolescentes con la IA.
/ META
Por Agencia Europa Press

Los adolescentes también usan ‘chatbots’ de inteligencia artificial y para que los padres puedan comprender mejor estas interacciones, Meta ha ampliado sus controles parentales para que puedan consultar los temas de las conversaciones que mantienen con Meta AI.

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