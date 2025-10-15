La cantante colombiana Karol G se presentó en el Victoria’s Secret Fashion Show, donde, además de interpretar sus éxitos “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva” de su álbum "Tropicoqueta", debutó como ‘ángel’ al caminar por la pasarela luciendo las icónicas alas del evento.

La presentación, realizada el miércoles 15 de octubre alrededor de las 7 p. m., se celebró en el local insignia de la marca, ubicado en la 640 Fifth Avenue en el corazón de Manhattan, en Nueva York.

Para su actuación, la cantante lució un atuendo de encaje rojo ceñido, transparente y con aplicaciones florales que realzaban su figura , mismo que usó al término de su participación.

Además, la artista complementó su outfit con unos tacones rojos adornados con detalles florales en el empeine. Además, lució el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje luminoso.

Karol G y su publicación minutos antes de presentarse en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

Previo a terminar su intervención, sorprendió con alas de textura aterciopelada y corte afilado, características comunes en las figuras que desfilan por la pasarela.

“Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, compartió en sus historias de Instagram, junto a una imagen suya de espaldas, esperando el momento de salir a escena.

Karol G durante la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2025 portando las alas características de la marca | Foto: YouTube (Captura)

El programa se inició con la actuación de Madison Beer, seguida por Twice. En el centro del evento, Karol G destacó con su inconfundible ritmo latino, y la clausura estuvo a cargo de Missy Elliott.

A su vez, entre las modelos de la pasarela destacaron las brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, la sudafricana Candice Swanepoel, junto con Lila Moss, Ashley Graham, Irina Shayk y otras grandes figuras del mundo de la moda.

El sueño de Karol G, que parecía imposible, hoy es historia. Y muy pronto, sus fans podrán revivir cada momento desde el escenario a la pantalla de Netflix.

La Bichota inauguró su presentación con “Ivony Bonita” mientras Bella Hadid desfilaba. Luego, continuó con “Foreva Latina” , poniendo la cuota rítmica y latina, impactando al público con un espectáculo de luces.

Tras su debut, la novia del Ferxxo escribió en sus redes sociales: “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. ¡Latina Foreva", recibiendo el apoyo de sus seguidores. “Nos diste cuerpo, pelo, actitud todo”, “Ella es un escándalo”, fueron algunos mensajes.