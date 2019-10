El pasado 14 de setiembre se hacía pública la llegada al Perú del actor Pedro Alonso, quien logró una gran popularidad por su papel de “Berlín” en la serie “La casa de papel”.

A su llegada a Lima, el actor coincidió en un restaurante limeño con actores como Gianella Neyra, Cristian Rivero, Denisse Dibós, Erika Villalobos, Giovanni Ciccia y Rossana Fernández Maldonado.

Posteriormente, el actor viajó a Iquitos para instalarse en la selva peruana. Contrario a lo que muchos creyeron, su viaje no se trató de una simple visita, sino de una experiencia de casi mes y medio.

“Este es uno de esos sitios en los que mi reacción se manifiesta al instante. Todo lo que respiro me confirma que es el lugar. Y que tenía todo el sentido cruzar el océano o lo que hiciese falta para llegar hasta aquí”, escribió Pedro Alonso como leyenda de un video que lo muestra a orillas del río Amazonas.

El motivo del viaje del popular “Berlín” por el río Amazonas y la reserva Pacaya–Samiria, ubicada en Loreto, sirvieron de inspiración para su próximo libro, tal como lo manifestó en varias de sus publicaciones posteriores.

En estas, el actor aparece con la cabeza rapada y dando detalles de su experiencia en la Amazonía y que finaliza con un extenso texto en el que agradece por todo el apoyo recibido a quienes lo acogieron.

“Hoy, semanas más tarde, el día ha llegado. Confieso que a Crisho, directamente no he podido seguir abrazándolo en el banco que daba al bote y he tenido que irme. Se me partía el alma. Bendita sea su familia hermosa. Toda. Hittler Cristóbal, Juanquique, Glen, Terpio, Roland, y todos los demás. Además de los ya nombrados y los que no. Qué gente buena. Los he visto recibir a grupos y llevarlos de travesía a la jungla y por el río, con un increíble respeto. De esos que inspiran. Solo puedo decir que su amor por la naturaleza y los animales es genuino y profundo […] A todos aquellos que se acerquen a Iquitos, les digo. Vayan a verlos”, sostuvo el actor.

Antes de regresar a España, Pedro Alonso habría estado unos días en Lima. En redes sociales se compartieron unas imágenes del actor en un centro comercial del distrito de San Miguel y otra, al parecer, a punto de abordar su avión.

me encontré con Merlín en Plaza San Miguel <3 pic.twitter.com/1GjeM7Mrn9 — jodas (@ttvjodas) October 27, 2019